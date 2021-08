New Venom: L’affiche de Let There Be Carnage prouve que Woody Harrelson comprend la mission

La prochaine suite de Sony Venom: Let There Be Carnage joue avec l’argent de la maison, comme on dit. Le premier film a largement dépassé les attentes au box-office, collectant 856 millions de dollars dans le monde sur un budget de 100 millions de dollars. Une suite était inévitable, compte tenu de ces chiffres, et vous savez que la majorité des personnes qui ont creusé Venom consulteront Venom: Let There Be Carnage, juste pour voir comment elles peuvent s’étendre sur l’univers. Ou, dans le cas de Woody Harrelson, devenez très, très bizarre. Je veux dire, jetez un œil à Harrelson sur la dernière affiche de Venom: Let There Be Carnage! Quoi qu’il essaye, je l’achète.