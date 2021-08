New Wave Central : les CBGB et la naissance du punk new-yorkais

Vous avez probablement entendu parler des CBGB, mais nous parions que vous n’avez jamais réfléchi une seconde à ce que signifient les initiales. C’est peut-être l’un des grands abus de langage du rock, car son nom signifiait Country, Bluegrass & Blues. Mais les initiales CBGB deviendraient complètement entremêlées avec le mouvement punk américain et new wave qui s’est fusionné à l’intérieur de ses portails moins que salubres.

Le club a été ouvert par le propriétaire Hilly Kristal au 315 Bowery dans l’East Village de New York, à l’intersection avec Bleecker Street. C’était à la fin de 1973, lorsque la scène rock américaine était peuplée de personnalités comme Pink Floyd, Jethro Tull, et Elton John. Le Hot 100 est devenu aussi dangereux que “Tie A Yellow Ribbon”. Mais un nouveau type de contre-culture jaillissait de l’underground, et le CBGB était le club où il trouvait un foyer et sortait au grand jour.

Cet endroit sombre, humide et totalement peu glamour a incubé certaines des musiques rock les plus urgentes, les plus audacieuses et les plus créatives jamais jouées. De Patti Smith aux Ramones, de la télévision à Talking Heads et blonde pour Joan Jett, le CBGB était le siège de la musique américaine de pointe et le lieu où les carrières de toute une vie sont nées.

Pensez au CBGB et vous pensez aux classiques de la nouvelle vague en fonte comme “Gloria”, “Blank Generation”, “Marquee Moon”, “Rip Her To Shreds” et “Sheena Was A Punk Rocker”. Tous ces hymnes et bien d’autres ont retenti de la scène de CB à l’apogée d’une salle qui a duré 33 ans, jusqu’à ce que Patti Smith joue son spectacle de clôture en octobre 2006. Moins d’un an plus tard, Kristal lui-même était parti, emporté par les poumons. cancer à l’âge de 75 ans. Mais ce qu’il a créé restera pour toujours.

L’émergence de Hilly Kristal

En 1973, la new-yorkaise Kristal avait joué un rôle important sur le Scène des clubs new-yorkais depuis plus de deux décennies. À partir de 1959, il dirigea le célèbre Village Vanguard à Greenwich Village, à un kilomètre et demi de ce qui est devenu le CBGB. Incontournable de l’Apple à partir des années 30, le Vanguard était la Mecque du jazz depuis les années 50 qui accueillait Jean Coltrane, Miles Davis et al, et fait toujours partie de la vie du village à ce jour.

Après avoir co-fondé le Central Park Music Festival, Kristal a ouvert son propre bar, Hilly’s On The Bowery, qu’il a perdu en 1973 après des plaintes concernant les niveaux de bruit. Mais bientôt il était prêt à aller avec son prochain effort. Son emplacement avait été l’emplacement du Palace Bar abandonné, dans ce qui était, en vérité, une partie assez délabrée du Village. Le loyer était raisonnable, mais c’était en partie parce qu’il y avait environ une demi-douzaine de flophouses à moins de deux pâtés de maisons, contenant environ 2 000 alcooliques, des handicapés mentaux, Viêt Nam vétérinaires et ainsi de suite.

Pourtant, la communauté croissante d’artistes locaux a fait croire à Krystal qu’il avait une chance. Lorsque le nouveau lieu a ouvert ses portes, l’auvent a claironné ces initiales de la marque, et en dessous, un autre acronyme tout aussi déroutant au départ pour les passants : OMFUG. Cela signifiait Other Music For Uplifting Gormandizers.

Ces gormandizers, qui devaient éviter les ivrognes et marcher sur des corps couchés dans les rues pour franchir la porte à cette époque, ne pouvaient pas savoir à quel point ils étaient sur le point d’être exaltés. Le club s’est rapidement fait un nom en tant que lieu de jeu pour les jeunes talents inexpérimentés – même si les premiers artistes à y faire tourner les têtes n’avaient précisément rien à voir avec le country, le bluegrass et le blues que Kristal avait envisagé.

Problème de dentition sur le Bowery

“Quand nous sommes venus ici, il y avait beaucoup d’artistes à Bowery, Lichtenstein, Rauschenberg, tout un tas de gens”, a déclaré Kristal dans Waking Up In New York City de Mike Evans, publié en 2003. “Je connaissais beaucoup de des gens qui jouaient, c’était donc mon intention. Mais… il n’y avait pas vraiment assez de monde pour que ça marche, assez de choses pour que ça continue jour après jour ici sur le Bowery, ce qui était un peu différent de ce qu’il est maintenant. C’était le bordel.”

En effet, les tout premiers groupes à jouer au CBGB ont attiré peu d’affaires ou d’attention. L’artiste country-folk Elly Greenberg, le Con Fullum Band basé dans le Maine et le groupe de rue Wretched Refuse String Band n’ont rien fait pour dissuader Kristal de penser qu’il avait fait une grosse erreur. Mais son erreur de calcul initiale se transformerait lentement en triomphe.

Par hasard, Kristal a rencontré Tom Verlaine et Richard Hell d’un groupe en herbe, formé seulement quelques mois auparavant, appelé Television. Leur manager, Terry Ork, a convaincu le propriétaire du club de leur donner un concert régulier. Les réserves de Kristal n’ont augmenté que lorsqu’il a entendu le volume et l’intensité sans compromis de leur jeu lors de leur premier engagement, et s’est rendu compte qu’ils n’avaient même pas encore beaucoup de fans. Mais pour autant, c’était un développement qui a ouvert la fenêtre sur un autre monde.

Vingt chansons en 17 minutes

Ork a persuadé Kristal de donner une autre chance à la télévision, avec l’ajout à la facture cette fois d’un groupe encore plus bruyant et déguenillé du Queens. Leur équipement ne fonctionnait pas correctement, eux non plus n’avaient pas de véritable base de fans, mais il y avait quelque chose dans leur pure bravoure qui a fait changer d’avis Kristal à propos de cette nouvelle musique provocante. Le groupe était les Ramones. Ils ont commencé une résidence en 1974 et y ont donné leur premier concert le 16 août. Peu de temps après, ils ont eu l’idée de jouer 20 chansons en 17 minutes.

« Il y avait quelques endroits [these young bands] pouvait jouer une ou deux fois par semaine », a déclaré Kristal à Evans, « mais personne ne les laisserait jouer leur propre musique, vraiment, la plupart du temps, alors quand j’ai vu ça, je les ai juste laissés jouer, et puis parce qu’il y avait tellement beaucoup d’entre eux, j’ai dit, ‘Il y a un changement dans la politique, la seule façon de jouer ici, c’est de faire votre propre musique.’

«Et cela a commencé à faire venir les gens. Je ne parle pas trop des clients, mais des musiciens… tout le monde voulait faire sa propre musique. Certains d’entre eux étaient terribles, et d’autres pires que terribles, mais c’était intéressant. Les dés étaient jetés : le CBGB devait être le foyer d’une expression musicale jeune et non censurée.

Au cours de cette saison 1974-75, de plus en plus de jeunes groupes se sont regroupés autour du club, tels que les Stilettoes, mettant en vedette une jeune Debbie Harry, qui a ensuite revisité dans blondec’est les premiers jours. Les meneurs électroniques Suicide étaient là. Février 1975 a apporté la première apparition CBGB de Patti Smith. Tom PetitHeartbreakers, le groupe formateur Talking Heads, Wayne County et Mink DeVille étaient tous présents, et la presse commençait à s’en apercevoir.

L’un des premiers magazines à rendre compte de la scène là-bas était Creem, qui pourrait lui-même prétendre être le premier à utiliser le terme « punk rock », dès 1971 un article de Dave Marsh sur Question Mark and the Mysterians. À l’été 1975, CBGB a attiré l’attention du britannique Melody Maker, lorsque Kristal a organisé avec audace un festival des 40 meilleurs groupes de rock new-yorkais non enregistrés. La télévision, les Ramones et Mink DeVille en faisaient partie. Il en était de même pour Johnny Thunders and the Heartbreakers, et le nouveau groupe de Richard Hell après son départ de Television, the Voidoids.

Tout cela aurait pu faire une histoire très éphémère, sans le fait que la réputation forgée au CBGB aurait conduit de nombreux groupes à signer des contrats d’enregistrement. La « marraine » punk Patti Smith a été parmi les premières à en décrocher un, avec le nouveau label Arista de Clive Davis. Juste avant son 29e anniversaire sort Horses, produit par l’un des ancêtres de l’esprit CGBG, le Plancher de velourc’est John Cale. La nouvelle vague avait un record à défendre et le club avait une nouvelle héroïne.

La maison du rock souterrain

Il y en aurait plus. En 1976, la boîte de nuit Bowery avait déjà une telle réputation qu’elle a favorisé une compilation d’Atlantic Records. Le double album de The Live At CBGB — The Home of Underground Rock présentait Mink DeVille ainsi que Tuff Darts, The Shirts, Laughing Dogs et d’autres. Comme Kristal l’a dit dans sa note de pochette : “Cet album est une anthologie de ce que je pense être les” performances live “les plus excitantes capturées, à partir d’une sélection des groupes importants qui ont joué au CBGB en 1975 et 1976.”

D’autres grands labels voulaient maintenant participer à l’action du CBGB, bien que parfois l’appréciation critique des groupes dont les noms étaient établis là-bas devançait l’impact commercial. Sire a signé les Ramones, sortant leur premier album éponyme au printemps 1976, et un autre quatuor qui est arrivé en tant que force d’avant-garde sur disque avec l’album Talking Heads: 77. Stock privé noté blonde, dont le lever de rideau éponyme de décembre les a capturés dans leur plus punk.

Dans tous les cas, ces groupes et d’autres étaient diplômés de la maison Bowery au moment où ils ont converti leur influence créative en ventes d’albums. Mais ils ne seraient jamais arrivés à ce point en cent ans sans l’existence du CBGB. La nouvelle vague de rockers modernes qui a émergé dans la période post-punk comprenait beaucoup de gens venus de l’extérieur de la ville, parfois du pays, pour y faire leurs premiers pas. Les Dead Boys et Pere Ubu venaient de Cleveland, Devo d’Akron. La police y ont joué leurs premiers concerts aux États-Unis.

Le punk avant le punk

Avec le recul, le CBGB peut être considéré comme un complément au mouvement punk qui grandissait au Royaume-Uni, sauf qu’il ne s’appelait pas encore « punk » à New York. Les groupes y dégageaient généralement un esprit considérablement plus imaginatif et moins monotone, dans lequel aucun habitué du club ne sonnait tout à fait de la même manière.

Alors que Kristal faisait flotter le drapeau du club d’un sous-groupe musical à l’autre, du thrash au hardcore et au-delà, il s’est également essayé au management, avec les Dead Boys et les Shirts. La scène musicale ne se fusionnerait jamais autour des CB de la même manière qu’au cours de ces premières années, mais Kristal était fier de ce qu’il avait accompli et de vendre des marchandises arborant le logo du club.

Lorsque l’ordre d’expulsion du club est devenu incontournable en 2006, de nombreux diplômés du CBGB sont revenus pour rendre hommage et jouer leurs hommages. The Dictators et Bad Brains ont joué plusieurs fois au cours de la dernière semaine et Blondie est revenue pour un set acoustique. Le 15 octobre, Patti Smith a invité des invités tels que Richard Lloyd de Television et Flea de la Piments forts rouges pour la rejoindre lors d’un set épique de 3,5 heures, qui s’est achevé avec une version de “Gloria” qui comprenait des éléments de “Blitzkrieg Bop” des Ramones. “Son dernier rappel, à juste titre, était “Elegie”. Les clubs de rock vont et viennent, mais il n’y avait qu’un seul CBGB.

