“New World” atteint près d’un million de joueurs simultanés sur Steam

Eh bien, il semble que le MMORPG New World d’Amazon Games soit un succès si les chiffres sont une indication. Lors de son lancement mardi, New World s’est catapulté dans les 10 jeux les plus populaires de Steam, avec plus de 700 000 joueurs connectés simultanément à son apogée.

Selon SteamDB, le nombre record de joueurs simultanés de New World est de 707 230, ce qui le place juste derrière le top-dog de Steam, Counter-Strike: Global Offensive, le pic actuel de 757 827 joueurs simultanés. C’est un exploit impressionnant, car les jeux atteignent rarement ce genre de chiffres sur Steam. Surtout un MMORPG à son premier jour !

Sans surprise, ses développeurs ont du mal à répondre à la demande, laissant un avertissement sur l’instabilité du serveur et sur la façon dont ils essaient de tout mettre en forme.

“Cela a été incroyable de 24 heures et le soutien pour New World que nous avons vu jusqu’à présent a été incroyable”, a déclaré Amazon Games dans un communiqué. “Nous comprenons que certains joueurs connaissent de longues files d’attente et nous travaillons dur sur quelques points pour aider à résoudre ces problèmes.”

Lisez une mise à jour concernant le lancement du nouveau monde #NWstatus https://t.co/KklxZUYlzf pic.twitter.com/5czKf72Tbw – Nouveau monde (@playnewworld) 28 septembre 2021

D’où vient tout l’intérêt pour le Nouveau Monde, c’est à deviner. Cependant, il pourrait s’agir d’une combinaison de joueurs de World of Warcraft et de Final Fantasy XIV à la recherche de quelque chose de différent, car les nouveaux MMORPG sortent rarement de nos jours.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

