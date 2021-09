New World Azoth – Comment obtenir Azoth et ce qu’il fait

New World Azoth est l’un des matériaux les plus importants d’Aeternum, et vous en aurez besoin en abondance pendant votre séjour sur l’île mystérieuse.

Azoth est essentiellement l’élément vital du Nouveau Monde. Heureusement, le trouver n’est pas trop difficile, même si vous devrez toujours faire preuve de jugement pour l’utiliser.

Azoth du Nouveau Monde – Qu’est-ce qu’Azoth



Azoth est une substance bleue brillante obtenue de diverses manières. C’est essentiel pour les déplacements rapides, et vous aurez besoin de plus d’Azoth pour parcourir de plus longues distances. Cela augmente également vos chances de créer des objets avec une rareté plus élevée lorsque vous en utilisez lors de la forge ou de l’artisanat.

Cela signifie que le produit fini est plus susceptible d’avoir des emplacements d’avantages supplémentaires, une chance qui augmente encore plus vous perfectionnez vos compétences d’artisanat, et il rapporte également un bon prix au poste de traite.

Enfin, si vous souhaitez respec votre personnage dans New World – c’est réinitialiser vos compétences, en langage non-MMO – vous aurez besoin d’Azoth.

Azoth du Nouveau Monde – Comment obtenir Azoth



Le moyen le plus simple d’obtenir Azoth dans le Nouveau Monde consiste simplement à terminer les quêtes principales. Si vous avez besoin de plus – et vous en aurez probablement besoin – Azoth tombe au hasard sur des ennemis de niveau 20 ou supérieur. Certains joueurs signalent que les ennemis avec une lueur bleue plus brillante sont plus susceptibles de laisser tomber Azoth, bien que nous n’ayons pas remarqué de différence significative avec les ennemis bleus par rapport aux non brillants.

La troisième méthode est plus difficile et implique un peu de broyage, mais cela en vaut la peine. Certains ennemis lâchent des outils avec l’avantage d’extraction d’Azoth, et l’utilisation de cet outil vous donne 30% de chances d’obtenir Azoth. Par exemple, abattre des arbres ou sculpter des animaux pourrait vous rapporter des Azoth si les outils respectifs ont cet avantage.

C’est une goutte rare, cependant. Cibler des ennemis de niveau supérieur augmente les chances qu’ils laissent tomber un outil avec des avantages, mais rien ne garantit que l’avantage sera l’extraction d’Azoth.

New World Azoth – Comment obtenir le bâton Azoth

Le bâton d’Azoth est une autre affaire. Bien qu’il ait “Azoth” dans le nom, vous n’avez pas besoin de dépenser votre précieux trésor pour le faire, bien que cela puisse vous aider à obtenir plus d’Azoth. Parlez à Yonas l’Ermite dans la zone de Fisherman’s Bend à l’ouest de Windward. Terminez ses quêtes et vous finirez par fabriquer le bâton de l’obélisque brisé.

Avec le bâton d’Azoth en main, vous vous engagez avec des portails corrompus et des brèches pour gagner des orbes de réglage d’Amrine et une chance d’avoir plus d’Azoth. Ces orbes vous permettent également de vous lancer dans les fouilles d’Amrine.

Si vous êtes toujours en train de vous repérer dans le Nouveau Monde, nos meilleurs guides de construction et d’armes devraient vous aider à vous lancer dans votre aventure Aeternum. Nous avons également des détails sur la façon de trouver des objets rares tels que Petalcap et le Churro Sheep.