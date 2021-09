New World compte déjà plus d’un demi-million de joueurs

Au Nouveau mondeLe premier jour de sortie de , quelques heures seulement après la mise en ligne des serveurs, le MMO RPG a attiré un énorme 572 689 joueurs simultanés (et augmente rapidement) sur Steam, le poussant jusqu’à la deuxième place, juste derrière Counter-Strike: Global Offensive .

Pour le contexte, les serveurs du MMO d’Amazon ont été mis en ligne en Europe plus tôt dans la journée, mais ont tout juste commencé à autoriser les joueurs en Amérique du Nord. En d’autres termes, ce chiffre est sur le point d’augmenter considérablement au cours des prochaines heures.

C’est encore plus impressionnant étant donné que New World n’est pas un jeu gratuit, qui a tendance à dominer souvent les charts Steam en nombre aussi impressionnant.

C’est facilement le plus gros succès d’Amazon Game Studios. Après le flop du jeu de tir gratuit Crucible et l’annulation de Breakaway et de plusieurs autres projets, le studio avait besoin d’un coup sûr pour prouver qu’il pouvait rivaliser dans l’espace des jeux.

