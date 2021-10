New World Fast Travel and Mobility Guide: Comment naviguer plus rapidement sur Aeternum

Comme on peut s’y attendre d’un MMO, les joueurs ont beaucoup de chemin à parcourir dans le Nouveau Monde d’Amazon. Cependant, il n’y a pas de montures ni de trajectoires de vol dans Aeternum, ce qui signifie que les joueurs devront voyager à pied presque partout où ils veulent aller. Cela peut prendre plus qu’un peu de temps, mais il existe, heureusement, plusieurs façons pour les joueurs d’accélérer le processus de voyage. Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur le fonctionnement des déplacements rapides dans le Nouveau Monde, ainsi que sur d’autres moyens d’améliorer votre vitesse et votre mobilité lorsque vous vous déplacez dans Aeternum.

Voyage rapide

Dans New World, vous pouvez voyager rapidement d’une colonie à l’autre, pour un coût. Les sanctuaires spirituels, qui sont dispersés dans toute la nature sauvage d’Aeternum, peuvent également être rapidement visités. Mais il y a quelques mises en garde. Voici comment fonctionne le voyage rapide dans le Nouveau Monde :

Vous devez avoir déjà visité la colonie ou le sanctuaire spirituel vers lequel vous vous rendez rapidement. Vous devez être dans un sanctuaire spirituel ou une colonie pour voyager rapidement vers un autre endroit. Le voyage rapide utilise une ressource spéciale appelée Azoth, qui peut également être utilisée pour l’artisanat . Cette ressource n’est pas très abondante au début du jeu. Le coût Azoth du déplacement rapide varie en fonction du poids de l’inventaire de votre personnage, de la distance parcourue et du fait que votre faction contrôle ou non la colonie vers laquelle vous vous déplacez rapidement.

Voyager rapidement avec abandon épuisera rapidement vos réserves d’Azoth, il est donc préférable de ne voyager rapidement que lorsque vous en avez absolument besoin (ou que vous ne pouvez tout simplement pas supporter l’idée de marcher encore 20 minutes).

Rappel de l’auberge

Tout comme les déplacements rapides, vous pouvez vous rappeler à votre auberge une fois par heure. Pour enregistrer une auberge en tant que lieu de rappel, il vous suffit de parler à l’aubergiste de l’établissement où vous souhaitez retourner et de vous inscrire en tant qu’invité. Le rappel d’auberge peut être utilisé n’importe où tant qu’il est hors temps de recharge. Cependant, il faut un peu de temps pour lancer le sort de rappel, il est donc préférable de ne pas l’utiliser en cas de danger immédiat.

Mourant

Cela semble contre-intuitif, mais parfois simplement mourir peut être un moyen de naviguer plus rapidement dans Aeternum. Normalement, si vous mourez dans la nature, vous réapparaîtrez dans votre camp. Cependant, si ce camp est à plus de 500 mètres, vous pourrez plutôt réapparaître dans la ville la plus proche. Cela peut être utile dans certaines circonstances, mais il vaut mieux ne pas utiliser cette méthode trop souvent. Mourir dans le Nouveau Monde endommage la durabilité de tous les objets dans vos sacs (à l’exception des outils de collecte de ressources), et le faire trop souvent signifie que vous devrez dépenser de l’argent et réparer des pièces pour réparer votre équipement. Ce n’est pas trop cher au début, mais au fur et à mesure que vous montez de niveau et obtenez de meilleurs objets, le coût augmente.

Maîtrises des armes de vitesse de déplacement

Ce n’est pas exactement l’équivalent d’une monture, mais il existe quelques capacités d’amélioration de la vitesse de déplacement dans les arbres de compétences de maîtrise des armes de diverses armes. La plupart ne sont pas particulièrement utiles pour simplement courir d’un endroit à l’autre, mais deux, en particulier, se démarquent pour ceux qui recherchent tout type d’avantage. Le premier est la capacité passive Hustle du mousquet, que l’on trouve dans l’arbre de compétences Trappeur. Cette capacité accorde aux joueurs un boost de vitesse de 10% pendant trois secondes après avoir effectué une roulade ou une esquive. Ce n’est pas grand-chose, mais cela peut être utile et ne nécessite que d’investir trois points de compétence.

La principale arme améliorant les mouvements dans le jeu, et presque tous les joueurs voudront au moins avoir dans leur sac, est la hache de guerre. La compétence Berserk Weapon Mastery de l’arme, lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec la capacité passive À la chasse, vous donne un boost de vitesse de 20% pendant 12 secondes. Ne nécessitant qu’un investissement de deux points de compétence, ce sera le principal moyen d’augmenter votre vitesse de déplacement tout en courant d’un endroit à l’autre. C’est aussi incroyablement pratique en PvE et en PvP pour fuir des foules ou des joueurs hostiles.

