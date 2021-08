New World obtient une version bêta ouverte peu de temps avant le lancement fin septembre

Amazon a annoncé qu’il apporterait une bêta ouverte à son MMO, Nouveau monde, avant le lancement correct du jeu le 28 septembre.

Une bêta ouverte d’un week-end a été prévue pour le jeu, du 9 au 12 septembre, Amazon espérant probablement influencer ceux qui ne sont pas sûrs du candidat MMO à acheter le jeu au lancement.

Dans le cadre de la diffusion en direct de la gamescom Opening Night Live, Amazon a présenté une toute nouvelle bande-annonce New World (ci-dessus), conçue pour donner le ton et la convivialité du jeu aux personnes qui ne savent peut-être pas encore en quoi consiste le jeu. La bande-annonce promet une histoire qui vous mènera « du naufragé au héros légendaire ».

New World était initialement prévu pour une sortie le 25 août 2020. Mais grâce à divers problèmes de développement, le titre a été retardé au printemps 2021. Plus tard dans l’année, Amazon a encore retardé le jeu, le repoussant juste un peu au 31 août. Après cela, nous avons fini par voir le jeu poussé une fois de plus, cette fois à sa nouvelle date de lancement, le 28 septembre.

Étant donné que le studio permet aux joueurs de se lancer dans une version bêta ouverte dans quelques semaines, nous espérons que cela signifie que cela ne sera plus retardé – bien qu’à ce rythme, nous ne retenions pas notre souffle.

New World a été bien reçu jusqu’à présent : pendant la bêta fermée, plus d’un million de personnes ont joué et le jeu a enregistré plus de 25 millions d’heures – pas mal pour un tout nouveau MMO. Il a également réussi à attirer un nombre impressionnant de 200 000 joueurs simultanés.

Pourra-t-il jamais avoir autant de succès que Final Fantasy 14 ou Wow ? Il reste à voir. D’ici là, vous pouvez lire ce que James a pensé de la récente bêta.