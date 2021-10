New World Overseer Zane – Taux d’apparition et emplacement du superviseur Zane

in

New World Overseer Zane est un boss assez standard avec un problème non standard.

Alors que certains boss du Nouveau Monde, tels que Boatswain Ambrose et Alastor the Vigilant, vous attribuent la victoire juste pour avoir réussi un coup, le combat de Zane est un peu différent. Jusqu’à ce que le problème soit corrigé, vous voudrez exploiter autant que possible ses faiblesses pour terminer cette quête.

Superviseur du Nouveau Monde Zane – Emplacement du Superviseur Zane



Le surveillant Zane appelle Ebonrock Cavern sa maison dans les parties nord-ouest d’Everfall. Il est assez facile à trouver en suivant simplement le marqueur de quête, mais vous constaterez peut-être qu’il n’est pas là une fois que vous arrivez. Comme les autres boss de New World, le surveillant Zane disparaît après avoir été vaincu et ne réapparaît qu’après un laps de temps défini.

Vous aurez besoin d’au moins une potion anti-corruption avant de commencer le combat. La quête avant la quête Overseer Zane vous apprend comment les faire, mais si vous l’avez déjà utilisé, fabriquez-en plus avant de vous y aventurer. La corruption de la grotte use votre résistance au fil du temps, et vous n’avez certainement pas besoin d’un autre obstacle pour vaincre Overseer Zane.

New World Overseer Zane – Taux d’apparition de Overseer Zane



Zane a réapparu à l’origine après 15 minutes, bien qu’Amazon ait ramené cela à six minutes. S’il n’est pas là à votre arrivée, restez dans les environs. D’autres groupes de joueurs se dirigeront probablement également vers la caverne, et vous ne voulez pas que Zane soit vaincu avant d’avoir pu infliger suffisamment de dégâts.

Contrairement à Ambrose et Alastor, le simple fait de marquer Zane ne compte plus pour l’exigence de quête. Vous devez infliger des dégâts au-delà d’un certain seuil – un seuil que nous n’avons certes pas encore compris – avant que cela ne compte comme “vaincre” Zane.

Il est faible contre les dégâts de poussée, les arcanes et la nature, donc équiper des armes et des objets avec l’un de ces attributs est le meilleur moyen d’essayer de franchir ce seuil.

Certaines des meilleures armes, armures et constructions du Nouveau Monde devraient aider à donner à votre groupe un avantage concurrentiel dans le combat. Vous manquerez probablement d’espace d’inventaire à ce rythme, il peut donc être judicieux de faire une pause et de fabriquer des sacs avant de continuer.