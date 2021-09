New World rend les transferts de serveur gratuits pour l’instant parce que c’est trop populaire

in

En tant que MMO, Nouveau monde repose sur le modèle séculaire consistant à laisser les joueurs choisir un serveur et à verrouiller leurs personnages sur ledit serveur. Cela aide grandement les développeurs de MMO à gérer la capacité et à créer des communautés lorsque vous savez que vous rencontrerez à chaque fois à peu près le même groupe de personnes.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Tout cela est bien beau, mais le problème est que New World a été incroyablement populaire au cours des 24 heures qui ont suivi son lancement. Hier, il a culminé à plus d’un demi-million de joueurs simultanés sur Steam. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à plus de 700 000.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela a rendu les temps d’attente extrêmement longs pour certains. Voir autant de joueurs vouloir rejoindre les mêmes serveurs que leurs amis, cela a encore aggravé le problème, car certains serveurs étaient inévitablement plus populaires que d’autres.

Le développeur de New World a abordé cette popularité écrasante dans un article de blog, détaillant exactement comment il prévoit d’améliorer la situation. Premièrement, l’équipe lance actuellement plus de serveurs et a l’intention d’augmenter le nombre de joueurs par serveur une fois qu’elle s’assurera que cela ne cassera pas les choses.

Mais le changement le plus important apporté est qu’Amazon Game Studios permet aux joueurs de passer gratuitement d’un serveur à l’autre. Cela ne sera possible que pendant les deux prochaines semaines, ce qui signifie que vous pourrez transférer vos personnages entre les serveurs – il vous suffit de décider avec lequel vous et vos amis allez vous en tenir.

Nous avons rassemblé plusieurs guides utiles du Nouveau Monde que vous devriez absolument consulter pendant que vous jouez. Les nouveaux joueurs tireront le meilleur parti de la compréhension de la faction avec laquelle s’aligner, du choix de l’arme avec laquelle commencer et de la planification des meilleures versions PvE et PvP.

Une fois que vous aurez acquis les bases, vous trouverez nos guides d’agriculture pour le salpêtre/la fabrication de poudre à canon et de balles, et pour trouver les perles d’eau douce imparfaites plus utiles.