New World Sliver of Adderstone – Comment trouver et cultiver Sliver of Adderstone

Le New World Sliver of Adderstone est un matériau rare avec un objectif important, mais le trouver demande un certain travail.

Ce n’est peut-être pas intentionnel non plus. La rareté de Sliver of Adderstone semble étrangement élevée pour le moment, bien qu’il existe encore des moyens d’augmenter vos chances de le trouver.

Nouveau Monde Sliver of Adderstone – Sliver of Adderstone utilise



Sliver of Adderstone n’a actuellement qu’une seule utilisation en tant que mod d’artisanat. Il accorde l’avantage des poches supplémentaires sur les sacs, ce qui augmente le nombre d’articles que vous pouvez transporter sans vous encombrer. Vous devrez faire des démarches supplémentaires pour obtenir du matériel de fabrication, et nous avons expliqué comment fabriquer des sacs ailleurs.

New World Sliver of Adderstone – Comment obtenir Sliver of Adderstone



Sliver of Adderstone provient de rochers, qui parsèment Aeternum, mais il ne s’agit pas simplement de balancer votre pioche. Bien qu’il ne soit que rare dans sa rareté, Sliver of Adderstone est l’un des minerais les plus rares – si rare qu’il pourrait même être buggé.

Certains joueurs pensent que le taux de drop est étrangement bas pour un minerai de cette rareté. Une heure de minage avec un équipement minier de haut rang et des avantages peut rapporter aussi peu que trois ou quatre Sliver of Adderstone.

Comme pour tout objet rare dans le Nouveau Monde, vous pouvez essayer de trouver Sliver of Adderstone aux postes de traite. Il semble y avoir un manque de l’article disponible pour le moment, probablement en raison de sa rareté et de son utilité, vous devrez donc peut-être débourser pas mal de pièces pour l’obtenir.

Nouveau Monde Sliver of Adderstone – Ferme Sliver of Adderstone



Buggé ou non, il existe plusieurs façons d’augmenter votre taux d’acquisition de Sliver of Adderstone. Comme pour toute expédition minière, vous devriez manger un repas de la famille des pommes de terre pour augmenter la chance de minage. Portez une armure et des accessoires avec des avantages de chance de minage, utilisez une pioche de haute qualité et, si vous l’avez, équipez-vous de l’armure de minage.

L’armure de minage est un ensemble avec des pièces qui peuvent tomber des ennemis de niveau 20 et plus. Certains ont rapporté avoir reçu les pièces, principalement le chapeau de mineur, à partir de quêtes, bien que nous n’ayons pas encore vérifié quelles missions l’attribuaient.

Si vous ne savez toujours pas comment les choses fonctionnent dans le Nouveau Monde, consultez notre guide de mise à niveau pour mettre à niveau vos compétences minières et autres et faciliter l’agriculture d’objets rares. C’est dangereux dans la nature, vous aurez donc besoin des meilleures versions pour vous protéger des factions ennemies.