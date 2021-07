New World Troll remplit Amazon MMO avec des faits négatifs sur l’entreprise

Capture d’écran : Amazon / Lulu Chiba

Le nouveau monde d’Amazon Games a été lancé en version bêta fermée la semaine dernière. Lorsqu’ils ne font pas fondre leurs GPU coûteux par le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, les utilisateurs peuvent également être traités avec la courtoisie d’un joueur curieusement nommé AmazonOfficial.

Lorsque Lulu Chiba ne travaille pas en tant que directrice de la communauté chez Aggro Crab Games (Going Under) et Eggnut Games (Backbone), elle offre à ses plus de 80 000 abonnés Twitter un merveilleux flux de réflexions générales et de messages hilarants sur le reste de la vidéo. industrie du jeu. Sa dernière œuvre d’art, publiée plus tôt ce matin, porte sur ce qu’elle a fait dans le Nouveau Monde depuis qu’elle a rejoint la version bêta.

“Chaque fois que j’ai la chance de nommer un personnage comme identifiant en ligne, je choisis toujours tout ce que je pense qu’ils auraient pu négliger ou interdire et voir ce qui est autorisé”, a déclaré Chiba à Kotaku par e-mail. “À ma grande surprise, AmazonOfficial et AmazonSupport étaient toujours opérationnels (tout comme TwitterOfficial, TwitchSupport et bien d’autres).”

En découvrant cet oubli, Chiba a récupéré le nom AmazonOfficial sur chaque serveur du Nouveau Monde et utilise depuis ce surnom pour faire connaître la réalité des produits d’Amazon et des conditions de travail odieuses auxquelles il soumet les travailleurs. Ces informations incluent le fait que les appareils Alexa d’Amazon vous écoutent toujours et que les employés sont souvent obligés de faire pipi dans des bouteilles d’eau pendant les quarts de travail.

Mon préféré est la suggestion de Chiba selon laquelle les premiers utilisateurs du Nouveau Monde devraient plutôt jouer à Final Fantasy XIV.

“Je ne crains pas d’être banni d’un match”, a déclaré Chiba. « Je n’ai pas l’intention de jouer plus qu’une bêta. Jusqu’à présent, les gens ont plaisanté et ont demandé comment préparer d’autres potions, ce qui est facile : il suffit de faire pipi dans des bouteilles comme des dizaines de travailleurs doivent le faire chez Amazon. »

Le propriétaire milliardaire d’Amazon, Jeff Bezos, a récemment fait la une des journaux grâce à son “vol spatial” suborbital, un coup publicitaire que les médias du monde entier ont couvert d’éloges non critiques et parfois flatteurs. Ils ont, bien sûr, ignoré le fait que cette petite escapade a été entièrement financée sur le dos des milliers de travailleurs dont Bezos a exploité le travail pendant des décennies, mais je suppose que vous ne pouvez pas laisser la réalité entraver les ooh et ahh sur le grand remplacement de pénis métallique.

“Peut-être que le jeu est amusant et que je suis beaucoup trop cynique”, a ajouté Chiba. « Je vais laisser passer quelques mois pour embrasser pleinement mon jeu de rôle en tant qu’AmazonOfficial lorsque l’équipe de développement confirmera que le jeu ne brique pas les GPU ! »