New World voit un autre retard, maintenant disponible en septembre

Par Stéphany Nunneley

4 août 2021 20:43 GMT

Amazon a retardé la sortie de son MMO New World.

Ceux qui cherchent à essayer Nouveau monde devra attendre un mois supplémentaire, a annoncé Amazon.

Regarder sur YouTube

L’annonce du retard indique que lors de la récente bêta fermée, l’équipe a reçu “une tonne de commentaires” et que, pour cette raison, elle souhaite apporter des améliorations en fonction de ces commentaires.

“Nous voulons que le lancement de New World soit une expérience fluide et amusante pour tous les joueurs, et cela signifie apporter quelques améliorations en fonction de ce que vous avez rencontré lors de la bêta fermée”, lit-on dans la mise à jour du développeur.

“Nous allons donc prendre quelques semaines supplémentaires pour éliminer les bugs, améliorer la stabilité et peaufiner le jeu.”

L’annonce poursuit en indiquant que le retard n’a pas été une décision facile à prendre, et que l’équipe derrière elle comprend que ce n’est pas la première fois que la date de sortie est modifiée.

Initialement prévu pour une sortie l’année dernière le 25 août, avant d’être reporté au printemps 2021, Amazon a de nouveau reporté le jeu au 31 août. Maintenant, il sortira le 28 septembre. Espérons qu’il ne verra pas un autre retard.

L’équipe a également déclaré qu’elle était “humiliée” par le soutien que New World a reçu jusqu’à présent, et que pendant la bêta fermée, plus d’un million de personnes ont joué plus de 16 millions d’heures au total.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.