New York a battu Atlanta United 1-0 au Yankee Stadium

24/06/2021 à 03h36 CEST

le La ville de New York a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-0 contre lui Atlanta ce jeudi dans le Stade des Yankees. le La ville de New York a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un score de 2-3. En ce qui concerne l’équipe de l’Atlantique, le Atlanta United a récolté une égalité à double sens contre le Nashville SC, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le match, l’équipe de New York est quatrième, tandis que le Atlanta il est neuvième à la fin du match.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la mi-course du match, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe de New York, qui a débuté sa lumière avec un but de Ismaël tajouri à 70 minutes, mettant fin à la confrontation avec un score final de 1-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la La ville de New York a donné accès à Moralez, Tinnerholm, Moral, Amundsen et Ibeagha pour Andrés Jasson, gris, Ismaël tajouri, Thorarinsson Oui Castellanos, Pendant ce temps, il Atlanta a donné le feu vert à tours, Merde Oui Adams pour López, Franco Ibarra Oui Mulraney.

Dans le match, il y avait un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe de l’Atlantique. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à fade, Bateau Oui López.

Après avoir surmonté le duel, le La ville de New York s’est placé avec 14 points, en position d’accès à une place de playoffs pour le titre, à la quatrième place du tableau qualificatif en fin de partie, tandis que le Atlanta United il était à la neuvième place avec 11 points.

Fiche techniqueLa ville de New York:Johnson, Sands, Gray (Tinnerholm, min.59), Chanot, Parks, Acevedo, Medina, Thórarinsson (Amundsen, min.87), Andres Jasson (Moralez, min.58), Ismael Tajouri (Morales, min.87) et Castellanos (Ibeagha, min.90)Atlanta United :Guzan, Sosa, Walkes, Robinson, Moreno, Franco Ibarra (Damm, min.81), Lennon, George Bello, Mulraney (Adams, min.81), Barco et López (Torres, min.62)Stade:Stade des YankeesButs:Ismaël Tajouri (1-0, min. 70)