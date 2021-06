New York a publié un nouveau décompte des votes par classement montrant une course serrée à la mairie

Le conseil des élections de la ville de New York a tenté une refonte avec son décompte des votes classés mercredi, réattribuant les bulletins de vote de la course à la mairie de la semaine dernière pour la deuxième fois. (Leur première tentative s’est soldée par une débâcle, car ils ont inclus par erreur environ 135 000 bulletins de vote « test » dans le décompte.)

L’annonce du décompte encore incomplet a montré que le leader du premier tour Eric Adams restait en tête, Kathryn Garcia sautant à la deuxième place alors que d’autres candidats comme Maya Wiley et Andrew Yang ont été éliminés du décompte. (Ceci est assez similaire au décompte incorrect d’hier, suggérant que les bulletins de vote « test » n’ont finalement pas beaucoup changé.)

Il est important de comprendre que ces résultats ne sont que des espaces réservés. Plus de 100 000 bulletins de vote par correspondance n’ont pas été comptés, donc personne n’a en fait été « éliminé ». Le décompte est une simulation, montrant à quoi ressemblerait la réaffectation des votes par classement pour uniquement les votes qui ont été comptés jusqu’à présent. Mais tout est susceptible de changer au fur et à mesure que les votes restants sont comptés, ce qui pourrait prendre encore plusieurs jours.

Pourtant, le décompte préliminaire nous donne notre premier véritable aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la réaffectation et de l’impact du vote par classement sur la course. Et il y a deux principaux points à retenir.

C’est encore une course

Le décompte préliminaire du premier tour de mercredi a montré Eric Adams avec environ 32% des voix, contre environ 22% pour Maya Wiley, 19% pour Kathryn Garcia, 12% pour Andrew Yang et le reste pour les autres candidats.

Ensuite, la magie de la réaffectation des choix classés est entrée en jeu, et il y a eu un remaniement.

Lors d’un décompte par classement, les candidats les moins bien classés sont éliminés un par un. Les bulletins de vote pour les candidats éliminés sont réattribués à celui que ces électeurs se sont classés suivant (le cas échéant). Une fois tous les candidats avec un soutien à un chiffre éliminés, il en restait quatre, et voici à quoi ressemblaient les résultats :

Conseil des élections de New York

Andrew Yang est à la quatrième place là-bas, il a donc été éliminé ensuite. Et une fois qu’il l’a été et que ses électeurs ont été réaffectés, Garcia a dépassé de très peu Wiley pour se hisser à la deuxième place. (Yang et Garcia ont fait campagne ensemble le dernier week-end de la course.)

Conseil des élections de New York

Cette réaffectation des électeurs de Yang est cruciale, car c’est désormais Wiley qui est à la troisième place sur trois candidats, à quelques centaines de voix seulement. Donc, avec les votes que NYC a comptés jusqu’à présent, Wiley est éliminé. (Gardez à l’esprit, cependant, que cela pourrait changer lorsque les bulletins de vote par correspondance arriveront, et Wiley pourrait finir deuxième après tout.)

Puis, avec Wiley sorti, la réallocation devient vraiment intéressante :

Conseil des élections de New York

Beaucoup plus d’électeurs de Wiley ont classé Garcia comme leur prochain choix de sauvegarde qu’Adams. Ainsi, ses votes ont propulsé Garcia de 11 points derrière Adams à un peu plus de 2 points derrière.

Ce n’était pas suffisant pour que Garcia dépasse réellement Adams. Mais encore une fois, il ne s’agit que d’un décompte préliminaire, et selon la façon dont les bulletins de vote par correspondance se brisent, il est tout à fait plausible qu’elle puisse le faire. Mais Adams pourrait aussi encore gagner.

De nombreux choix d’électeurs ont été éliminés avant le tour final

Les partisans du vote préférentiel disent souvent qu’il produit un gagnant par consensus : quelqu’un qui a le soutien, d’une manière ou d’une autre, de plus d’électeurs que ce ne serait le cas dans un système de scrutin majoritaire. Mais les critiques du vote préférentiel font souvent valoir qu’il ne parvient pas à produire un gagnant soutenu par la majorité des électeurs en raison d’un phénomène connu sous le nom d’épuisement des bulletins de vote.

Un bulletin de vote est épuisé lorsque tous les candidats classés par l’électeur sont éliminés. Certains électeurs n’utilisent même pas tous leurs emplacements de classement (à New York, il y en avait cinq), n’énumérant aucun candidat secondaire. D’autres utilisent leurs créneaux entièrement sur des candidats qui finissent par être éliminés.

Jusqu’à présent, 819 614 New-Yorkais ont voté à la primaire du maire démocrate. Mais lors du dernier tour de ce dépouillement préliminaire, 117 327 bulletins de vote ont été épuisés, soit 14,3 % du total.

En raison de ces bulletins épuisés, une autre façon de comprendre le résultat final de ce décompte serait :

43,7% Adams 41,9% Garcia 14,3% ni l’un ni l’autre

Et il ne semble pas que l’éventuel vainqueur de cette primaire (que ce soit Adams, Garcia ou Wiley) sera en fait classé sur la majorité des bulletins de vote.

Les partisans du choix classé soutiendraient que cela est toujours supérieur à un système de gagnants pluralistes, où le décompte du premier tour aurait été la fin des choses, et les électeurs n’auraient pas eu la possibilité de lister des choix de « sauvegarde ».

Mais avant le vote par classement, la ville de New York avait un second tour – si aucun candidat ne dépassait 40 %, les deux premiers votants se seraient dirigés vers un second tour.

L’argument contre les ruissellements est que la participation a tendance à baisser pour eux, mais le cas pour eux est qu’ils concentrent l’esprit en donnant aux électeurs un choix binaire plutôt qu’un champ encombré et déroutant.

Et il est certainement discutable, au moins, de savoir si le nouveau système est meilleur pour canaliser «la volonté des électeurs» qu’un second tour où Adams et Garcia (ou Adams et Wiley) auraient pu plaider leur cause l’un contre l’autre.