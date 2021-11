New York a un maire pro-crypto ; Prêt à rivaliser avec Miami | Invezz

Le démocrate Eric Adams a remporté la course à la mairie de New York après avoir promis de faire de la ville la plaque tournante des Bitcoins. Le maire élu a révélé cette nouvelle par un tweet le 3 novembre, célébrant sa victoire sur le républicain Curtis Sliwa et huit autres candidats. Adams aurait obtenu 72,8% des voix et prendra ses fonctions le 1er janvier 2022.

C’est officiel – notre campagne dans cinq arrondissements, frapper à toutes les portes et toucher tous les électeurs a été couronnée de succès : nous avons remporté la course à la mairie de New York ! C’est mon rêve devenu réalité, et je ne pourrais pas être plus fier de représenter la Ville que nous aimons tous en tant que maire élu 🗽🍎 – Eric Adams (@ericadamsfornyc) 3 novembre 2021

Dans une interview ultérieure, Adams a promis de participer à une compétition amicale avec le maire de Miami, Francis Suárez, qui a poussé la ville à adopter les crypto-monnaies. Adams a déclaré que les efforts de Suarez ont conduit Miami à créer MiamiCoin, la première crypto-monnaie CityCoin, qui se porte très bien.

Dans le cadre de la compétition avec Suarez, Adams a déclaré que lui et les autorités de la ville envisageraient de créer un CityCoin pour New York. Il a également promis d’enquêter sur ce qui freine la croissance du Bitcoin (BTC / USD) et des actifs numériques dans la ville.

Une rude concurrence s’impose

Le maire élu a ajouté que la ville de New York devrait créer un vivier de talents pour les emplois liés à la cryptographie. Adams a ajouté qu’il cherchait à introduire un équilibre afin que la ville ne soit pas à sens unique, avec des groupes et des secteurs spécifiques qui surpassent les autres.

Alors que la ville de New York est à la traîne dans l’adoption de la cryptographie, il convient de noter qu’Adams a aidé le nombre de startups technologiques à Brooklyn à augmenter de 365% au cours de son mandat en tant que président de l’arrondissement. Il a l’intention d’utiliser la même approche qui a alimenté la croissance technologique à Brooklyn pour faire de New York une plaque tournante de la cryptographie.

Pendant ce temps, Miami s’efforce également de devenir un centre de crypto et de technologie, Suárez ayant récemment tweeté qu’il aimerait recevoir son prochain chèque de paie en BTC.

Son poste intervient après avoir tenté de convaincre la commission municipale d’adopter Bitcoin pour payer les impôts et payer les salaires des employés de la ville.

En particulier, Miami et New York ne sont pas les seules villes dont les maires souhaitent les transformer en hubs cryptographiques. Le maire de Cool Valley, Jason Stewart, a récemment révélé son intention de lancer une initiative qui offrirait environ 1 million de dollars en BTC aux habitants de la ville.

