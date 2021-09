New York accueille les Red Bulls de New York

25/09/2021 à 02h01 CEST

Les La ville de New York joue ce dimanche à 2:00 son trente-cinquième match de Major League Soccer contre le Taureaux rouges dans le Stade des Yankees.

Les La ville de New York arrive avec des esprits renforcés pour le match de la trente-cinquième journée après avoir remporté la victoire loin de son terrain dans le Stade de Nippert par 1-2 devant Cincinnati, avec tant de Parcs et Castellanos. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 11 des 25 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 43 buts pour et 28 contre.

Du côté des visiteurs, le Les Red Bulls de New York Il a remporté la victoire contre le Inter Miami lors de leur dernier match de la compétition (0-4), avec des buts de Fabio Gomez, Fernandez et Klimala, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la La ville de New York. Sur les 24 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Les Red Bulls de New York il en a remporté sept avec un bilan de 29 buts pour et 28 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le La ville de New York ils ont gagné huit fois, perdu deux fois et fait match nul deux fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre que les points glissent dans leur stade, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. A la maison, le Les Red Bulls de New York Il a un bilan de deux victoires, huit défaites et deux nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du La ville de New York et les résultats sont deux défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de six matchs d’affilée sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match entre La ville de New York et le Taureaux rouges Cette compétition s’est jouée en septembre 2021 et s’est soldée par un match nul (1-1).

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 12 points en faveur de la La ville de New York. L’équipe de Ronny Deila il se classe troisième avec 38 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs totalisent 26 points et occupent la onzième position du tournoi.