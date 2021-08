New York accueille l’Inter Miami lors de la 25e journée

14/08/2021 à 02:01 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la vingt-cinquième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire La ville de New York et à Miami dans le Stade des Yankees.

Le La ville de New York affronte la rencontre de la vingt-cinquième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après le tirage au sort du dernier match disputé contre le Toronto FC. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 17 matchs disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de 32 buts pour et 18 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Inter Miami a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Ville d’Orlando lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. Sur les 15 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Inter Miami il en a remporté trois avec 13 buts pour et 25 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le La ville de New York Il a réalisé un bilan de six victoires, deux défaites et un nul en neuf matchs joués dans son domaine, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra s’efforcer de gagner. Dans le rôle de visiteur, le Inter Miami Il a gagné deux fois en sept matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la La ville de New York si vous voulez améliorer ces chiffres.

A son tour, l’équipe visiteuse a le vent en poupe dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs de suite au stade de la La ville de New York. La dernière fois qu’ils ont joué le La ville de New York et le Miami dans la compétition c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé par un 2-3 pour les locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 15 points en faveur de la La ville de New York. L’équipe de Ronny Deila Il arrive au match en troisième position et avec 28 points avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 13 points et occupent la quatorzième position du tournoi.