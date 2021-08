New York AG déclare que le gouverneur Cuomo «a harcelé sexuellement plusieurs femmes» 10z viral

Le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé mardi que le gouverneur démocrate Andrew Cuomo avait harcelé sexuellement près d’une douzaine de femmes dans ce que les enquêteurs ont qualifié de “modèle” de “touches importunes et non consensuelles”.

Ma déclaration sur l’enquête indépendante sur les allégations de harcèlement sexuel contre le Gouverneur Cuomo : pic.twitter.com/DfBC0xaI37 – NY AG James (@NewYorkStateAG) 3 août 2021

Malgré la reconnaissance par le procureur général que Cuomo et son administration « ont enfreint la loi », les enquêteurs ont affirmé que leurs conclusions étaient une affaire civile et que toute autre action incomberait aux procureurs et aux victimes.

“Nous avons terminé notre enquête”, a déclaré James. « Et ce travail est fait. En ce qui concerne les prochaines étapes, cela relève entièrement du gouverneur et/ou de l’assemblée et du grand public. Les travaux du bureau du procureur général et des députés spéciaux sont terminés.

Dans un rapport publié mardi, les enquêteurs ont utilisé plus de 74 000 éléments de preuve et témoignages de 179 témoins pour conclure que le démocrate avait profité de plusieurs victimes, dont des « jeunes femmes » en se livrant à des tâtonnements, des baisers, des câlins et des commentaires inappropriés.

NY AG déclare que « plus de 74 000 éléments de preuve… révèlent une image profondément troublante mais claire. Le gouverneur Cuomo a harcelé sexuellement des employés actuels et anciens de l’État » et il s’agissait de « plusieurs femmes », « dont beaucoup étaient de jeunes femmes ». « Tâtons, bisous, étreintes » WOW ! – Eddie Scarry (@eScarry) 3 août 2021

Les actions de Cuomo, indique le rapport, n’étaient “pas limitées aux membres de son propre personnel mais étendues à d’autres employés de l’État, y compris un soldat de l’État qui servait à sa protection”.

Le gouverneur Andrew Cuomo a « touché de manière inappropriée » un soldat de l’État sur son service de sécurité : « Dans un ascenseur, alors qu’il se tenait derrière le soldat, il a passé son doigt de son cou jusqu’à sa colonne vertébrale… Une autre fois – il a pris sa main ouverte et l’a passée sur son ventre » pic.twitter.com/O9KWUnT0Ix – Appel quotidien (@DailyCaller) 3 août 2021

Malgré sa conviction antérieure que les Américains devraient “croire aux survivants”, Cuomo n’a admis que “quelques incidents” mais “en avait une interprétation différente”, ont déclaré les enquêteurs. D’autres récits, ont ajouté les enquêteurs, “il a nié ou dit qu’il ne s’en souvenait pas”.

Les allégations d’agression sexuelle contre le juge Kavanaugh sont troublantes et profondément préoccupantes. Nous le devons au peuple américain à #BelieveSurvivors. J’appelle le Sénat à reporter tout vote jusqu’à ce que ces allégations fassent l’objet d’une enquête approfondie. – Andrew Cuomo (@andrewcuomo) 24 septembre 2018

Lors d’une conférence de presse détaillée, des enquêteurs spéciaux, dont le procureur américain du district sud de New York, Joon Kim, ont également noté que l’équipe de cadres supérieurs de Cuomo, dont la secrétaire Melissa DeRosa, d’anciens membres du personnel et d’autres « confidants », ont utilisé leur influence « pour attaquer et essayez de neutraliser” au moins l’une des victimes au franc-parler, Lindsey Boylan, “en partageant des informations désobligeantes avec la presse”.

«Dans les heures qui ont suivi le tweet de Boylan du 13 décembre 2020 alléguant du harcèlement sexuel, des membres clés du cercle restreint du gouverneur avaient obtenu des notes confidentielles, estampillées« privilège avocat-client ». Il s’agissait principalement d’une interaction entre Mme Boylan et un assistant. Ils ont ensuite expurgé les noms d’individus, autres que Mme Boylan, et ont commencé à envoyer les notes de service aux journalistes », a déclaré l’un des enquêteurs.

Les enquêteurs ont également confirmé que l’administration de Cuomo avait rédigé une lettre d’opinion qui « attaquait Mme Boylan pour conduite présumée au travail, pour conduite présumée avec des hommes, autres que le gouverneur, ainsi que postulant diverses conspirations politiques, notamment que Mme Boylan a été financé par des républicains d’extrême droite et des partisans de Donald Trump.

“Bien que la lettre n’ait jamais été publiée, elle a été envoyée ou lue à diverses personnes en dehors de la chambre exécutive, soit pour obtenir leur avis, soit pour leur demander de signer et partagée, en fin de compte, avec au moins un membre de la presse, », a déclaré l’enquêteur. « Le gouverneur plaidait pour la publication de cette lettre. »

En réponse au rapport, la représentante de New York Elise Stefanik a appelé à la démission et à l’arrestation de Cuomo et a déclaré que le président Joe Biden devait faire de même.

“Personne n’est au-dessus des lois et aujourd’hui, justice doit être rendue”, a déclaré Stefanik dans un communiqué. « En décembre, j’ai été le premier fonctionnaire fédéral à demander publiquement une enquête indépendante sur le harcèlement, les abus et les agressions sexuels du Gouverneur Cuomo. L’enquête indépendante menée par le bureau du procureur général confirme que le gouverneur Andrew Cuomo a harcelé et agressé sexuellement plusieurs femmes, y compris des employés de son bureau et des soldats de l’État. Les médias et les démocrates m’ont sali et serré les rangs pour protéger Cuomo, un chapitre honteux de l’histoire de New York. Tous, y compris son personnel, doivent être tenus de rendre des comptes. Ces femmes courageuses méritent une justice rapide et définitive.

Cuomo a été félicité et soutenu par les démocrates et les membres des médias d’entreprise pour sa réponse à la pandémie de COVID-19, mais le même procureur général qui a supervisé l’enquête sur le harcèlement sexuel a constaté que le bureau du gouverneur avait gravement sous-estimé le nombre de décès liés à COVID dans les maisons de soins infirmiers jusqu’à 50 pour cent après avoir exigé que les patients âgés atteints de COVID-19 qui sont sortis des hôpitaux doivent retourner dans leurs établissements de soins.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.