New York AG Letitia James, une femme noire, a fait tomber à elle seule Cuomo ⋆ .

Le procureur général de New York Letitia James et le gouverneur Andrew Cuomo (Photo : .)

Andrew Cuomo a annoncé mardi qu’il démissionnerait de son poste de 56e gouverneur de New York dans deux semaines. La chute politique étonnante de Cuomo est survenue aux mains d’une femme noire procureur général de l’État nommée Letitia James, qui a été intrépide dans sa quête de justice, peu importe qui et à quel point ses adversaires peuvent être puissants.

Donald Trump est un autre nom qui me vient à l’esprit; comme Cuomo, lui aussi, était autrefois un puissant New-Yorkais, qui était légendaire pour être un tyran et un coureur de jupons. Et James a été implacable et concentrée dans son leadership pour s’assurer que Trump soit traduit en justice sur diverses questions d’État liées à ses pratiques commerciales ainsi qu’à ses impôts personnels.

Bien que les médias se soient concentrés à juste titre sur les accusateurs du gouverneur Cuomo et sur des années de comportement présumé de son bureau en matière d’intimidation, de menaces et d’intimidation d’ennemis politiques et d’amis. La grande histoire est que James, une femme noire, a effectivement fait tomber un homme qui est un fils de privilège politique et de pouvoir, et est le fils aîné du bien-aimé 52e gouverneur de New York, Mario Cuomo, l’un des gouverneurs les plus anciens des années 1980 au début des années 1990.

La plupart des gens n’affronteraient pas un Kennedy, un Bush ou un Cuomo. Toutes les dynasties politiques dirigées par des hommes (blancs) puissants et riches – mais James n’a pas bronché.

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo répond aux questions des journalistes lors d’une récente conférence de presse au Javits Center de Manhattan. (Photo de Michael M. Santiago/.)

Letitia “Tish” James, qui était auparavant avocate publique de la ville de New York et membre du conseil municipal, savait que s’attaquer à Cuomo à New York pourrait limiter sa carrière, mais elle a quand même poursuivi les allégations de harcèlement sexuel portées contre lui. . James a réuni une équipe de premier ordre, et elle les a laissés faire l’enquête (plus de 170 personnes ont été interrogées), et elle a laissé tomber les jetons là où ils sont tombés.

Le retrait de Cuomo n’a pris que deux semaines. Une fin rapide à une ascension fulgurante de carrière d’une famille politique vénérée. Cuomo s’est même marié Kerry Kennedy, le 7e enfant de RFK, et ils ont trois enfants (filles) ensemble. Cuomo a émergé sur la scène politique de la pandémie de 2020 en tant que gouverneur superstar pour ses briefings quotidiens sur la pandémie, puis a fait l’objet d’un scandale en raison d’allégations concernant la mauvaise gestion des maisons de soins infirmiers et le signalement de décès de résidents.

La décision de James d’aller de l’avant sur Cuomo en dit long sur notre position en tant que femmes et femmes de couleur dans la politique américaine. Il y a vingt ans, il y avait très peu de femmes procureurs et procureurs généraux. Et pour les femmes noires, il n’y en avait qu’une avant James, Kamala Harris, qui est maintenant vice-président de la nation.

Les risques politiques pour une femme qui souhaite briguer un poste plus élevé sont énormes si elle ne joue pas au ballon avec les hommes qui l’entourent. Ce qui rend AG James si puissant, c’est qu’elle ne se soucie tout simplement pas de ces risques et qu’elle a été sans équivoque dans son soutien aux problèmes qui ont un impact sur les communautés de couleur, ainsi que sur les femmes.

Le procureur général de l’État, Letitia James (Photo de Spencer Platt/.)

Comment tout cela se termine pour James est intéressant à dire. Elle est désormais probablement une candidate sérieuse au poste de gouverneur de New York en 2022, où elle se présentera dans un champ démocrate surpeuplé dirigé par le nouveau gouverneur en attendant le lieutenant-gouverneur. Kathy Hochul. Mais ne vous y trompez pas, son action audacieuse en faveur des femmes dans l’État de New York va lui acheter beaucoup de monnaie politique dans une course primaire.

Le plus gros problème pour moi, cependant, et pour nous en tant que femmes de couleur, est de savoir si ce qui s’est passé dans l’État de New York fera une différence pour toutes les femmes, pas seulement les femmes blanches. Tous les accusateurs du Gouverneur Cuomo étaient blancs et féminins. Quand on regarde les gros titres nationaux, contre Harvey Weinstein, Bill Cosby, et d’autres, la grande majorité des victimes présumées sont des femmes blanches.

Cela signifie-t-il que nous, les femmes noires, ne sommes pas soumises au harcèlement sexuel ? Bien sûr que non. Cela signifie que nous, en tant que femmes de couleur, ne sommes toujours pas entendues lorsque ces choses se produisent et que nous ne sommes toujours pas vues.

Clinicien Apryl Alexandre dans un article récent pour The Colorado Sun, intitulé « Pourquoi trop peu de femmes et de filles noires signalent des violences sexuelles », écrit :

« Environ une fille noire sur quatre sera agressée sexuellement avant l’âge de 18 ans et une femme noire sur cinq a survécu à un viol. Pour chaque femme noire qui signale un viol, au moins 15 femmes noires ne le signalent pas à la police ; bien que les deux tiers relèvent de systèmes informels, tels que la famille et les amis. Pour les femmes noires, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles elles ne signalent pas – la peur des représailles de la personne qui a fait du mal et de leur communauté, la honte, la loyauté envers leur race en cas de violence sexuelle intraraciale et en raison d’autres expériences d’oppression dans leur vie . Se manifester pourrait signifier des insultes, des injures et des menaces à la sécurité physique. Même lorsque les femmes noires dénoncent, les procès prennent des années (qui perturbent leur vie) et ne garantissent pas des condamnations. »

Le point de Mme Alexander est bien compris. Nous n’avons souvent pas les protections que les femmes blanches ont. Les médias nous couvrent différemment. Il suffit de regarder les allégations contre R. Kelly et comment les femmes et les filles qu’il aurait violées et agressées n’ont pas été crues. Ou ils ont été blâmés. Ou leurs familles ont été blâmées pour avoir vendu leurs filles pour de l’argent. C’est la même chose avec d’autres hommes noirs éminents comme Bill Cosby ou alors Russell Simmons.

Une femme tient une pancarte alors qu’elle participe à un rassemblement appelant à protéger les femmes noires le 16 octobre 2020 près du mémorial Martin Luther King Jr. à Washington, DC. (Photo par Alex Wong/.)

Les femmes noires sont conditionnées à ne pas dénoncer les hommes noirs de peur qu’ils ne les mettent entre les mains du système de justice pénale. Lorsque nous sommes harcelés par des hommes blancs puissants au travail, c’est encore plus compliqué. Considérez l’actrice Lupito Nyong’oLes accusations de Weinstein contre Weinstein, qu’il a niées avec le plus de vigueur comme s’il ne pouvait pas la trouver attirante.

Cela alimente le plus ancien des mythes et stéréotypes sur les femmes noires et notre désirabilité sexuelle par les hommes blancs de pouvoir.

Bottom line: Letitia James est en train de changer tout cela. Tout comme la Rép. Cori Bush au Congrès américain, lorsque les femmes noires mènent à travers l’expérience de leur lentille de vie, des changements de politique se produisent et de nouvelles portes d’opportunités s’ouvrent. AG James s’est avérée être une championne des femmes et en même temps une tueuse de géants politiques masculins qui font le mal.

C’est un coup de poing puissant alors que James se penche davantage sur son premier mandat et cherche à faire croître sa fortune politique sur la route.

Sophie A. Nelson est un éditeur collaborateur pour theGrio. Nelson est un commentateur de télévision et est l’auteur de “The Woman Code: Powerful Keys to Unlock”, “Black Women Redefined”.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !