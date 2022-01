New York approuve les opérateurs de paris sportifs mobiles pour le lancement du 8 janvier

Quatre opérateurs de paris sportifs mobiles ont été autorisés à opérer à New York dès samedi, a annoncé jeudi la commission des jeux de l’État.

Selon le communiqué, Caesars Sportsbook, DraftKings, FanDuel et Rush Street Interactive peuvent déterminer eux-mêmes quand commencer les opérations au plus tôt samedi à 9 heures.

En outre, cinq autres opérateurs de paris sportifs mobiles ont obtenu une licence conditionnelle dans l’État et leur lancement sera approuvé au fur et à mesure une fois que les exigences légales et réglementaires seront remplies.

La nouvelle signifie que les habitants de New York ne sont qu’à quelques jours de pouvoir utiliser leurs appareils mobiles pour parier sur des sports.