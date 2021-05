New York Board of Regents: les districts scolaires doivent développer des politiques de diversité et d’équité

(DONGSEON_KIM / .)

Le New York Board of Regents a adopté lundi à l’unanimité une nouvelle déclaration de politique à l’échelle de l’État qui exhorte les districts scolaires à mettre en œuvre des politiques de diversité et d’équité et à donner la priorité au programme détaillant l’histoire du racisme en Amérique.

La politique dit que la promotion de la diversité, de l’équité et de l’inclusion «habilitera les étudiants de tous horizons à visualiser un avenir réussi pour eux-mêmes et leur fournira un sentiment d’appartenance et d’estime de soi».

Les membres du conseil ont souligné aux districts scolaires l’importance d’exposer les élèves à divers groupes d’identité et de considérer l’équité en ce qui concerne la capacité physique, le sexe et le statut socio-économique.

Le conseil suggère que tous les districts scolaires «devraient envisager de reconnaître le rôle que le racisme et le sectarisme ont joué et continuent de jouer dans l’histoire américaine».

L’avis reconnaît que les décisions au niveau du district sont adoptées au niveau local, mais exige néanmoins que les districts adoptent les politiques recommandées. Le conseil s’attend à ce que «tous les districts scolaires et établissements d’enseignement supérieur élaborent et mettent en œuvre des politiques et des pratiques qui font progresser la diversité, l’équité et l’inclusion – et qu’ils mettent en œuvre ces politiques et pratiques avec fidélité et urgence.»

«Nous reconnaissons que la décision d’adopter une politique (de diversité, d’équité et d’inclusion), ainsi que le contenu d’une telle politique, sont en fin de compte des questions de discrétion locale», indique le communiqué. «Cependant, les régents croient fermement qu’il existe un impératif moral et économique pour éliminer les inégalités qui entravent la réussite de segments entiers de la population étudiante de New York.»

Certaines politiques suggérées dans l’avis comprennent la création d’un comité de district sur la diversité, l’équité et l’inclusion, la réévaluation et la mise à jour du programme, l’amélioration des pratiques et de la formation des enseignants, l’amélioration de la diversité du corps professoral et la participation des membres de la famille et de la communauté.

L’initiative du conseil intervient alors que les principales législatures des États dominées par les républicains ont catégoriquement rejeté et interdit l’incorporation de la théorie critique de la race dans les programmes des écoles publiques.

Les écoles publiques et privées à travers le pays ont, au cours de l’année écoulée, de plus en plus adopté des programmes basés sur la théorie critique de la race, selon laquelle la caractéristique déterminante de la société américaine est l’existence d’une hiérarchie fondée sur la race et le sexe.

Le chancelier des régents, Lester Young, a nié lundi que le conseil d’administration préconisait une politique critique de théorie raciale. «Ce n’est pas ce que nous proposons», a-t-il dit.

«Nous reconnaissons le rôle que jouent la race et le racisme et nous reconnaissons notre obligation de supprimer les barrières qui ont constitué des obstacles pour des segments de la population de l’État de New York», a fait remarquer Young. «Mais nous ne préconisons en aucun cas un système éducatif fondé sur la race dans l’État de New York.»

