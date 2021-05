New York City accueille Columbus Crew

22/05/2021 à 1h30 CEST

le La ville de New York joue ce dimanche à 1h30 son huitième match de Major League Soccer contre le Columbus Crew dans le Stade Yankee.

le La ville de New York affronte le huitième jour du tournoi en voulant surmonter sa position après avoir signé un match nul contre lui Toronto FC dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des cinq matchs disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec une séquence de 10 buts en faveur et quatre contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Columbus Crew il a été battu 1-0 dans le dernier match qu’il a joué contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, alors il cherchera un triomphe sur le La ville de New York pour définir le cap du championnat. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté un et a un bilan de trois buts marqués contre quatre buts reçus.

En tant que local, le La ville de New York Il a réalisé un équilibre entre une victoire et un nul en deux matches disputés à domicile, signe qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, le Columbus Crew a un bilan de deux défaites et un nul en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le La ville de New York ajouter un résultat positif à la maison.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du La ville de New York et les résultats sont une défaite et un nul en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de six matchs consécutifs invaincus contre ce rival de la Major League Soccer. La dernière fois qu’ils ont joué au La ville de New York et le Columbus Crew Dans cette compétition, c’était en octobre 2020 et la rencontre s’est terminée par un 3-1 en faveur des visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par trois points en faveur de la La ville de New York. À ce moment, le La ville de New York il a huit points et est en deuxième position. Pour sa part, le Columbus Crew il compte cinq points et occupe la onzième place du classement.