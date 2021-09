New York City accueille le FC Dallas

14/09/2021 à 01h31 CEST

Les La ville de New York jouera son trente-deuxième match en Major League Soccer contre le FC Dallas, qui débutera ce mercredi à 13h30 dans le Stade des Yankees.

Les La ville de New York Il a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la trente-deuxième journée après avoir perdu son dernier match contre lui. Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 22 matches disputés jusqu’à présent et ont marqué 24 buts contre et 38 en faveur.

Du côté des visiteurs, le FC Dallas a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Tremblements de terre de San José lors de leur dernier match, de sorte qu’ils arrivent au match avec l’illusion de récupérer des points laissés pour compte. Avant ce match, le FC Dallas il avait remporté six des 24 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec 33 buts pour et 37 contre.

En termes de performances à domicile, le La ville de New York Il a gagné huit fois, il a perdu deux fois et il a fait match nul une fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. FC Dallas, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade des Yankees. Aux sorties, le FC Dallas a été battu huit fois au cours des 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la La ville de New York pour essayer de briser les statistiques.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du La ville de New York et les résultats sont une victoire et un match nul pour les locaux. À son tour, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs sans défaite à domicile contre FC Dallas. La dernière rencontre entre les La ville de New York et le FC Dallas Ce tournoi s’est joué en septembre 2019 et s’est soldé par un match nul (1-1).

En référence à leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les habitants sont au-dessus du FC Dallas avec une différence de huit points. Les La ville de New York Il arrive à la rencontre avec 34 points à son casier et occupant la quatrième place avant le match. Pour sa part, FC Dallas il compte 26 points et se classe onzième de la compétition.