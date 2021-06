New York City ajoute trois points supplémentaires contre DC United (2-1)

28/06/2021 à 02h07 CEST

le DC United ne pouvait pas battre le La ville de New York, qui s’est imposé 2-1 lors du match disputé ce lundi au Stade des Yankees. le La ville de New York est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire 1-0 contre le Atlanta United. Pour sa part, DC United a dû se contenter d’un nul contre lui Impact de Montréal. Avec cette défaite, le DC United était en neuvième position à la fin du match, tandis que le La ville de New York est quatrième.

La première moitié du duel a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de Washington, qui a créé le lumineux grâce à un but de Roberta à 9 minutes. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe de New York, qui a mis les tables au moyen d’un but de Parcs à la 85e minute. L’équipe new-yorkaise a marqué à nouveau, réussissant à revenir avec un but de Andrade dans les dernières minutes du match, plus précisément en 95, concluant le temps réglementaire avec le score de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la La ville de New York a donné accès à Andrade, Parcs, Rodriguez Oui Tailles Magno pour Médine, Moral, Ismaël tajouri Oui Castellanos, Pendant ce temps, il DC United a donné accès à Felipe Martins, Najar, Des murs, Perez Oui Alfaro pour Nyeman, Hines-Ike, Assad, la mûre Oui Brillant.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au DC United (la mûre, Roberta Oui Najar), pendant ce temps il La ville de New York n’en a pas vu.

Avec cette victoire, le La ville de New York il monte à 17 points et se place à la quatrième place du classement, en position qualificative pour une place en playoffs pour le championnat. Pour sa part, DC United il reste avec 13 points avec lesquels il a atteint cette quatorzième journée de compétition.

Fiche techniqueLa ville de New York:Johnson, Sands, Chanot, Thórarinsson, Tinnerholm, Moralez, Medina (Andrade, min.37), Acevedo, Morales (Parcs, min.46), Castellanos (Talles Magno, min.73) et Ismael Tajouri (Rodríguez, min.73 )DC United :Hamid, Hines-Ike (Najar, min.46), Pines, Brillant (Alfaro, min.69), Mora (Perez, min.58), Canouse, Nyeman (Felipe Martins, min.35), Julian Gressel, Asad ( Paredes, min.57), Robertha et ArriolaStade:Stade des YankeesButs:Robertha (0-1, min. 9), Parcs (1-1, min. 85) et Andrade (2-1, min. 95)