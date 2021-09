New York City bat Cincinnati 1-2 et prend les trois points

19/09/2021 à 03h44 CEST

Les La ville de New York a remporté le Cincinnati 1-2 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade de Nippert. Les Cincinnati Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 4-0 lors du match précédent contre Atlanta United. Pour sa part, La ville de New York a dû se contenter d’une égalité à trois contre le FC Dallas. Grâce à ce résultat, l’équipe de New York est troisième, tandis que la Cincinnati Il est treizième à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé d’une excellente façon pour l’équipe de Cincinnati, qui a profité du jeu pour ouvrir le tableau d’affichage grâce à un but de Brenner quelques instants après le début du match, à la minute 5. L’équipe new-yorkaise a mis les tables grâce au succès devant le but de Parcs à la 37e minute, clôturant ainsi la première période sur le score de 1-1.

Après la pause est venu le but pour lui La ville de New York, qui a retracé le match avec un but de onze mètres Castellanos à 58 minutes, concluant le match avec le résultat de 1-2.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Cincinnati qui sont entrés dans le jeu étaient Croix, Vázquez et Blackett remplacement Médunjanin, château et Cameron, tandis que les changements dans le La ville de New York Ils étaient Andrés Jasson, Callens, Acevedo, Amundsen et Rocha, qui est entré pour remplacer Gloster, Médine, Moral, Thorarinsson et Ismaël tajouri.

L’arbitre a montré un total de neuf cartons : deux cartons jaunes à Cincinnati (Cameron et Barréal) et cinq à La ville de New York (Ismaël tajouri, Moral, Andrés Jasson, Johnson et Callens). De plus, il y a eu deux cartons rouges, spécifiquement pour Barréal et Atanga par l’équipe de Cincinnati.

Avec cette victoire, l’équipe de Ronny Deila occupait la troisième place avec 38 points, en mesure d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le titre, tandis que l’équipe dirigée par Jaap stam il a été placé à la treizième place avec 20 points à la fin du match.

Fiche techniqueCincinnati :Tyto & nacute;, Hagglund, Cameron (Blackett, min.77), Vallecilla, Barreal, Medunjanin (Cruz, min.68), Acosta, Castillo (Vázquez, min.68), Kubo, Brenner et AtangaLa ville de New York:Johnson, Chanot, Sands, Thórarinsson (Amundsen, min.84), Gloster (Andres Jasson, min.46), Parcs, Morales (Acevedo, min.84), Moralez, Medina (Callens, min.71), Ismael Tajouri ( Rocha, min.90) et CastellanosStade:Stade de NippertButs:Brenner (1-0, min. 5), Parcs (1-1, min. 37) et Castellanos (1-2, min. 58)