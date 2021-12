New York City élimine la Nouvelle-Angleterre aux tirs au but et va jusqu’au bout de la conférence

01/12/2021 à 06:42 CET

.

Les La ville de New York a battu la Nouvelle-Angleterre dans une série de tirs au but, 5-3 après un match nul 2-2, mardi et qualifié pour la finale de la Conférence Est de la United States Soccer League. L’Uruguayen Santiago Rodríguez et l’Argentin Valentín Castellanos ont marqué pour le New York de l’entraîneur Ronny Deila, et le Polonais Adam Buksa et le Canadien Tajon Buchanan l’ont fait pour l’équipe locale. Aux tirs au but, le gardien Sean Johnson a stoppé le tir de Buksa et a donné la victoire à son équipe.

New York, qui avait 65 % de possession du ballon en première mi-temps, a surpris la meilleure équipe de la saison régulière avec un but de Rodriguez dans la troisième minute ; le sud-américain a reçu un service de Tayvon Gray et, avec les facilités accordées par la défense, s’est converti de la droite.

Au Guillete Stadium, son domicile, la Nouvelle-Angleterre est sortie pour mettre l’ordre, a repris le ballon et à la 9e minute a fait l’égalité, dans un jeu commencé par l’Espagnol Carles Gil, qui a été ratifié comme le meilleur de la ligue en passes décisives quand mettre une passe à Bouksa, mortel avec le coup de tête. La rencontre perdait de sa lucidité et le meilleur dans les 25 dernières minutes de la première mi-temps était une frappe de Castellanos, à l’extérieur. La Révolution, qui n’avait pas joué depuis 23 jours, a accordé des facilités, mais New York a raté trois occasions de marquer en trois minutes ; en 62, le Paraguayen Jesús Medina a été lent à tirer avec tout en sa faveur, en 64 l’Argentin Maximiliano Moralez a mis le ballon sur le poteau et en 65, Santiago Rodríguez a raté le tir. L’équipe visiteuse a insisté sur les échecs ; En fin de match, l’erreur a été commise par Castellanos, le meilleur buteur du championnat, ce qui a mis fin au duel une demi-heure après la prolongation.

En 110 Castellanos Il a lavé son erreur et a marqué d’une tête sur la passe de Moralez, mais a été expulsé à la 113e minute, qui a profité de la surface de réparation pour égaliser avec un but de Buchanan dans une passe décisive d’Emmanuel Boateng. Aux tirs au but, New York a été parfait avec Alfredo Morales, le Brésilien Thiago, le Libyen Ismael Tajouri-Shradi, Maximiliano Morales et le Péruvien Alexander Callens ; Carles Gil, Teal Bunbury et Dejuan Jones ont marqué pour la Nouvelle-Angleterre et Buksa a échoué.

La ville de New York affrontera l’Union de Philadelphie dimanche prochain lors de la finale de la Conférence Est. La veille, en finale de la division Ouest, les Portland Timbers, qui ont éliminé les Colorado Rapids, affronteront le Real Salt Lake, qui s’est débarrassé du Sporting Kansas City.