New York City et le Nashville SC ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

10/03/2021 à 20:09 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade des Yankees et qui a affronté le La ville de New York et à Nashville il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Les La ville de New York voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le le feu de Chicago par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe du Tennesian, le Nashville SC a récolté une égalité à double sens contre le Ville d’Orlando, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce score, l’équipe de New York s’est classée quatrième, tandis que le Nashville, pour sa part, est deuxième en fin de match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, le La ville de New York de Torrent Domènec soulagé gris, Amundsen et Andrade pour Tinnerholm, Thorarinsson et Rodriguez, tandis que le technicien du Nashville, Gary Smith, a ordonné l’entrée de Johnston, Fidèle, Rivières, Haakenson et McCarty fournir Muyl, Washington, Sapong, Moukhtar et Godoy.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au La ville de New York (Moralez et gris), alors que l’équipe de Tennesian n’en a vu aucun.

Après cette égalité en fin de match, le La ville de New York il s’est placé à la quatrième position du tableau avec 40 points, occupant une position de qualification pour une place de playoff par le championnat. Pour sa part, Nashville SC avec ce point, il a obtenu la deuxième place avec 47 points, avec une position d’accès à une place à élimination directe pour le titre à la fin du match.

Fiche techniqueLa ville de New York:Johnson, Callens, Chanot, Thórarinsson (Amundsen, min.71), Tinnerholm (Gray, min.33), Sands, Parks, Moralez, Castellanos, Medina et Rodríguez (Andrade, min.71)Nashville SC :Willis, Zimmerman, Romney, Washington (Leal, min.46), Godoy (Mccarty, min.87), Tah Anunga, Muyl (Johnston, min.46), Lovitz, Miller, Sapong (Ríos, min.79) et Mukhtar (Haakenson, min.87)Stade:Stade des YankeesButs:0-0