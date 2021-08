New York City gagne 2-0 contre l’Inter Miami

15/08/2021 à 04h06 CEST

Le La ville de New York a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Miami ce dimanche dans le Stade des Yankees. Le La ville de New York Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier match joué contre le Toronto FC. Pour sa part, Inter Miami a récolté une égalité à un contre le Ville d’Orlando, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le score, l’équipe de New York est deuxième, tandis que le Miami Il est quatorzième après la fin du match.

La première partie de la rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui La ville de New York, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Castellanos à la 21e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe new-yorkaise, qui a pris ses distances grâce à un nouveau but sur penalty de Castellanos, qui a ainsi réalisé un doublé peu avant la fin, précisément en 45, clôturant ainsi la première période avec un 2-0 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 2-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le La ville de New York sauté du banc Thorarinsson, Médine, Rodriguez, Tailles Magno Oui Andrés Jasson remplacement Amundsen, Ismaël tajouri, Andrade, Moralez Oui Castellanos, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Vassilev, Higuain, Carranza, Makoun Oui Chapman, qui a sauté sur le terrain pour Ulloa, Pizarre, Higuain, Gibbs Oui Matuidi.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Amundsen Oui Parcs, du La ville de New York et trois à Grégore, Leerdam Oui Gibbs du Miami.

Avec ces trois points, le La ville de New York occupait la deuxième place avec 31 points, en position d’accès à une place en séries éliminatoires pour le titre, tandis que le Miami il s’est classé quatorzième avec 13 points à la fin du match.

Le prochain engagement de la Major League Soccer pour le La ville de New York est contre lui Union de Philadelphie, Pendant ce temps, il Inter Miami affrontera le le feu de Chicago.

Fiche techniqueLa ville de New York:Johnson, Parks, Chanot, Amundsen (Thórarinsson, min.46), Tinnerholm, Sands, Morales, Moralez (Talles Magno, min.76), Andrade (Rodríguez, min.68), Ismael Tajouri (Medina, min.68) et Castellanos (Andres Jasson, min.86)Inter Miami :Marsman, Figal, Gregore, González Pirez, Matuidi (Chapman, min.84), Ulloa (Vassilev, min.64), Gibbs (Makoun, min.73), Leerdam, Pizarro (Higuaín, min.73), Higuaín (Carranza) , min.73) et MorganStade:Stade des YankeesButs:Castellanos (1-0, min. 21) et Castellanos (2-0, min. 45)