New York City met la direction de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans un compromis (2-0)

29/08/2021 à 03h36 CEST

Les La ville de New York gagné 2-0 contre Révolution de la Nouvelle-Angleterre lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade des Yankees. Les La ville de New York Il a abordé le match avec l’intention de tracer son score dans le classement après avoir perdu le dernier match contre le Union de Philadelphie par un score de 1-0. En ce qui concerne l’équipe de Foxborough, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Cincinnati et le DC United, par 4-1 et 3-2 respectivement et cumule quatre victoires consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe new-yorkaise est quatrième à l’issue du match, tandis que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre continue en tant que leader de la Major League Soccer.

La première partie de la confrontation a commencé face à l’équipe new-yorkaise, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au but de Castellanos à la 33e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour les La ville de New York, qui a augmenté son score par rapport à son rival avec un nouveau but de Castellanos, réalisant ainsi un doublé à 55 minutes, terminant ainsi le match sur un score final de 2-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le La ville de New York ils sont entrés du banc Andrés Jasson, Acevedo, Moral, Amundsen et Tailles Magno remplacement Rodriguez, Médine, Parcs, Thorarinsson et Castellanos, tandis que les changements par le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Ils étaient Bou, De La Garza, Polster, Edouard Kizza et Kaptoum, qui est entré par Boateng, Dejuan Jones, Traustrason, Mafla et Bunbury.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes. Les joueurs de la La ville de New York en a vu cinqRodriguez, Sables, Chanot, Thorarinsson et Andrés Jasson) et l’équipe de Foxborough a vu deux cartes, à savoir Farrell et Polster.

Avec 49 points, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre maintient le leadership de la Major League Soccer, occupant une place d’accès direct aux demi-finales de conférence, à la fin du match, tandis que le La ville de New York il s’est classé quatrième avec 34 points, en se qualifiant pour une place en séries éliminatoires.

Fiche techniqueLa ville de New York:Johnson, Sands, Chanot, Callens, Tinnerholm, Parcs (Morales, min.78), Rodríguez (Andres Jasson, min.68), Medina (Acevedo, min.78), Moralez, Thórarinsson (Amundsen, min.86) et Castellanos (Talles Magno, min.87)Révolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Henry Kessler, Farrell, Mafla (Edward Kizza, min.75), Dejuan Jones (De La Garza, min.58), Mcnamara, Maciel, Boateng (Bou, min.46), Traustason (Polster, min.58) , Bunbury (Kaptoum, min.75) et BuksaStade:Stade des YankeesButs:Castellanos (1-0, min. 33) et Castellanos (2-0, min. 55)