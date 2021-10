New York confirme son bon départ

31/10/2021 à 07:12 CET

RJ Barret a mené l’attaque avec 35 points et huit rebonds pour les New York Knicks en visite, qui ont battu les New Orleans Pelicans 117-123. Les Knicks ont enregistré leur cinquième victoire en six matchs au début de la nouvelle saison.

New York a terminé avec 19 des 33 3 (57,6%), la différence dans un match qui a vu des équipes presque égales dans la plupart des autres catégories statistiques. La Nouvelle-Orléans, qui a ouvert la saison avec six défaites en sept matchs, a réussi 11 des 33 triplés (33,3 %).

Barrett a marqué six points à 3 points et ses 35 points sont son record absolu, menant New York en marquant pour le deuxième match consécutif.

RJ Barrett 🤝 BUCKETS @ RjBarrett6 perd un sommet en carrière de 35 PTS (16 en Q4) alors que les @nyknicks s’améliorent à 5-1 cette saison ! pic.twitter.com/RlakYdq0EP – NBA (@NBA) 31 octobre 2021

Kemba Walker et Evan Fournier ont chacun récolté 19 points pour les Knicks, qui se sont améliorés à 5-1 au championnat et 3-0 sur la route. Pour les Pélicans, Jonas Valanciunas a réalisé un double-double de 27 points et 14 rebonds en tant que meilleur buteur de l’équipe.

Devonte Graham a récolté 17 points et huit passes décisives, et Josh Hart a récolté 16 points et huit rebonds. Le joueur espagnol Willy Hernangómez n’a pas joué sur décision de son entraîneur.

Triomphe de Miami

Jimmy Butler a récolté 27 points en tant que meilleur marqueur du Miami Heat, qui a battu les Memphis Grizzlies 103-129 sur la route.

Le Heat a marqué 21 points à 3 points, un de moins que le record de franchise établi en mai dernier à Milwaukee.

Miami a obtenu sa cinquième victoire des six premiers matchs de la nouvelle saison. Miami n’a raté qu’un de ses huit premiers tirs dans le match et a converti 71% au premier quart, gagnant une avance à deux chiffres au début.

Tyler Herro avait 22 points, tandis que Kyle Lowry et Duncan Robinson en ont chacun marqué 15 pour le Heat, qui s’est amélioré à 5-1. Pour les Grizzlies (3-3), Ja Morant et DeAnthony Melton avaient chacun 20 points pour mener l’attaque. Desmond Bane avait 17 points pour l’équipe de Memphis.