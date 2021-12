New York dit qu’il donnera la priorité aux non-Blancs dans la distribution d’une faible offre de traitements COVID-19

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’État de New York a déclaré qu’il accorderait la priorité aux personnes non blanches dans la distribution des traitements COVID-19 en nombre insuffisant.

Le ministère de la Santé de New York a publié un document détaillant son plan de distribution des traitements, tels que le traitement par anticorps monoclonaux et les pilules antivirales.

Le plan comprend une section sur l’éligibilité aux rares pilules antivirales que les gens doivent rencontrer pour recevoir le traitement, y compris une ligne indiquant qu’une personne doit avoir « un problème de santé ou d’autres facteurs qui augmentent son risque de maladie grave ».

L’un de ces « facteurs de risque » est d’être une race ou une ethnie qui n’est pas blanche en raison de « inégalités sociales et de santé systémiques de longue date »

« La race non blanche ou l’ethnicité hispanique/latino doit être considérée comme un facteur de risque, car les inégalités systémiques de santé et sociales de longue date ont contribué à un risque accru de maladie grave et de décès dus au COVID-19 », indique le mémo.

Le plan de l’Empire State a été critiqué en ligne pour discrimination fondée sur l’origine ethnique et la couleur de la peau.

Erin Silk, porte-parole du ministère de la Santé de New York, a déclaré à Fox News dans un communiqué que « les directives de hiérarchisation de l’État proviennent directement du CDC » et que ni « la race ni l’origine ethnique n’empêcheraient un individu de recevoir un traitement ».

« La pauvreté systémique, qui s’est clairement avérée être un facteur de risque dans les populations de l’État de New York et du pays, est ajoutée à l’algorithme de hiérarchisation similaire à tous les autres facteurs de risque. Elle est simplement mentionnée comme un facteur qui augmente le risque », a-t-elle écrit. .

Le plan de New York de distribuer des traitements médicaux intervient alors que l’État voit un nombre record de cas de COVID-19.

De plus, les manifestations contre le mandat de vaccination de la ville de New York lundi ont entraîné l’arrestation de cinq personnes par la police lors d’une manifestation dans un Burger King.

Des manifestations similaires contre les passeports vaccinaux ont éclaté à travers l’Europe, des manifestants critiquant les gouvernements pour avoir empêché les non vaccinés de vivre normalement.