New York enregistre un nombre record d’infections au COVID-19

Les instantanés d’un jour des statistiques sur les virus peuvent être un moyen peu fiable de mesurer les tendances, mais le nouveau record a ponctué une augmentation constante qui a commencé dans la partie ouest de l’État fin octobre et a décollé à New York la semaine dernière.

L’État de New York a signalé vendredi qu’un peu plus de 21 000 personnes avaient été testées positives pour COVID-19 la veille, le total le plus élevé sur une seule journée pour les nouveaux cas depuis que le test du virus est devenu largement disponible.

Un peu moins de la moitié des résultats positifs se trouvaient dans la ville, où les files d’attente se multipliaient dans les stations de test et certains spectacles de Broadway et le spectacle de Noël des Rockettes annulaient des représentations en raison d’épidémies parmi les membres de la distribution.

La forte augmentation des infections devrait être très préoccupante, mais elle était inévitable, compte tenu de la propagation rapide de la variante omicron, a déclaré le Dr Denis Nash, directeur exécutif de l’Institute for Implementation Science in Population Health de la City University of New York. « Nous nous dirigeions déjà vers une onde hivernale avec delta, ce qui est une chose très préoccupante en soi », a déclaré Nash. « Mais ensuite, vous ajoutez à cela la nouvelle variante omicron, qui est plus transmissible du point de vue de l’infection », a-t-il déclaré, notant que les vaccins actuels pourraient ne pas être en mesure de contenir la nouvelle variante « plus invasive ».

Près de 10 300 des tests positifs signalés par l’État se trouvaient dans la ville, ce qui est à peu près comparable à sa part de la population de l’État. Dans tout l’État, New York a enregistré en moyenne 13 257 tests positifs par jour au cours de la période de sept jours qui s’est terminée jeudi. C’est 71% de plus qu’il y a deux semaines. Le précédent record d’un jour de tests positifs de l’État est survenu le 14 janvier 2021, alors qu’un peu moins de 20 000 personnes ont été testées positives.

