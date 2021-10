New York est l’État le plus attrayant pour les mineurs de Bitcoin, mais il y a un hic

Des recherches récentes ont montré que près de 20 % du taux de hachage du bitcoin aux États-Unis se trouve à New York, tandis que le Kentucky (18,7 %), la Géorgie (17,3 %) et le Texas (14 %) suivent de près.

New York ouvre la voie

La société de financement et de conseil axée sur l’extraction et le jalonnement d’actifs numériques – Foundry USA – a mené une enquête pour savoir quels États les mineurs américains de bitcoins préfèrent le plus comme emplacement de leurs efforts. Nic Carter – co-fondateur de Castle Island Ventures, qui a présenté les données de Foundry – a déclaré que la recherche est la première du genre :

«C’est la première fois que nous avons un aperçu au niveau de l’État de l’endroit où se trouvent les mineurs, à moins que vous ne vouliez parcourir tous les documents publics et essayer de le comprendre de cette façon. C’est un moyen beaucoup plus efficace de déterminer où se déroule l’exploitation minière en Amérique. »

Foundry, cependant, n’inclut pas toutes les fermes minières basées aux États-Unis dans sa base de données. C’est l’exemple de Riot Blockchain, l’une des plus grandes entreprises de son domaine avec une présence considérable au Texas. S’il avait fait partie de l’enquête, le Lone Star State aurait pu enregistrer un pourcentage plus élevé, a expliqué Carter. Riot ne faisait pas partie de la recherche car il n’utilise pas Foundry, a expliqué le rapport.

Nic Carter, Source : Yahoo Finance

Il convient de noter que la plupart des États en tête des statistiques sont bien connus comme des épicentres des énergies renouvelables. New York produit une grande partie de son électricité à partir d’installations hydroélectriques. Il a également un climat relativement frais. En tant que tel, il n’est pas étonnant qu’il ait attiré l’attention de près de 20% des mineurs de bitcoins.

Carter a souligné que l’exploitation minière de BTC dans l’État de New York est si faible en intensité de CO2 que l’interdire serait, en fait, plus nocif pour l’environnement :

« L’extraction de bitcoins à New York est en fait très faible en intensité carbone, compte tenu de son hydroélectricité, et, par conséquent, si New York interdisait le bitcoin dans l’État, cela augmenterait probablement l’intensité carbone du réseau bitcoin dans son ensemble. Ce serait tout le contraire de ce qu’ils voulaient.

Selon un rapport récent, les États-Unis ne sont pas responsables de plus de 35% du taux de hachage mondial du BTC, après que la Chine a expulsé tous les mineurs de ses frontières.

Le Texas ne devrait-il pas être plus haut dans le classement ?

Le Texas s’est peut-être classé quatrième dans l’enquête, mais il mérite la première place, selon de nombreux experts. Des politiciens favorables à la cryptographie, une grande partie de la population en faveur du bitcoin, des prix de l’énergie bas, de l’électricité éolienne : le Lone Star State offre tout.

Certains des plus grands noms de l’industrie minière de la crypto-monnaie opèrent au Texas. C’est le cas de la Riot Blockchain susmentionnée, qui possède un site de 100 acres à Rockdale.

Comme CryptoPotato l’a récemment signalé, l’interdiction totale des actifs numériques en Chine a poussé de nombreux mineurs locaux à déplacer leurs opérations à l’étranger, le Texas étant l’option la plus tentante.

Alex Brammer – un cadre du pool minier de crypto-monnaie Luxor Mining – a indiqué que l’ouest du Texas était la zone minière la plus appropriée. Selon lui, c’est la combinaison de grandes quantités de capitaux, d’une masse continentale importante et des prix bas de l’électricité qui l’amène à la première place :

« Vous ne pouvez tout simplement pas battre le coût de l’électricité dans l’ouest du Texas, et lorsque vous associez cela à une société de gestion d’énergie qualifiée qui peut gérer vos programmes de réponse à la demande, c’est presque imbattable partout ailleurs dans le monde. »

La source