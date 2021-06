New York est revenu à des événements massifs avec Foo Fighters – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Les Foo Fighters se sont produits ce dimanche au Madison Square Garden de New York, marquant le retour des concerts en salle à pleine capacité dans la Big Apple, après le début de la pandémie en mars 2020.

Seulement cent pour cent des personnes vaccinées ont pu assister au concert, elles n’ont donc pas utilisé de masques faciaux et la distance sociale a été éliminée.

Le Madison Square Garden est prêt. Nous attendons ce moment depuis 15 mois et nous sommes ravis d’accueillir enfin une foule de fans de Foo Fighters entièrement vaccinés et rugissants », a déclaré James Dolan, PDG et PDG de MSG Entertainment.

Lors du concert, Foo Fighters a présenté un aperçu de leur hommage aux Bee Gees qui sortira, le Record Store Day, le 17 juillet, un LP de 10 chansons intitulé Heil Satin, qui comprendra des reprises du groupe des frères Gibb.

« Nous avons commencé à enregistrer la piste instrumentale et puis je me suis dit : « Ok, je vais sortir et la chanter… » Laissez-moi vous dire : je n’ai jamais chanté comme ça auparavant, mais c’était la chanson la plus facile que j’ai jamais chanté de toute ma vie », a déclaré Dave Grohl à propos du nouveau CD.

Parallèlement, l’État de New York a annoncé la semaine dernière qu’il levait les restrictions mises en place contre la pandémie, après avoir atteint le seuil de 70 % d’adultes vaccinés avec au moins une dose.