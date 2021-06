New York fait appel à Clive Davis pour produire le concert de retour de Central Park

La ville de New York a fait appel au vétéran de l’industrie musicale Clive Davis pour produire un concert de retour à Central Park.

Le New York Times a rapporté ce matin que des responsables du gouvernement de New York avaient engagé Clive Davis, 89 ans, pour produire l’événement musical « blockbuster », qui devrait avoir lieu à Central Park’s Great Lawn en août. De plus, le natif de Brooklyn Davis – qui fin février a annulé son gala pré-Grammy après avoir reçu un diagnostic de paralysie de Bell – a reconnu son implication dans le méga-concert sur les réseaux sociaux.

Bien que Clive Davis n’ait encore annoncé aucun des artistes qui joueront l’événement musical en direct de trois heures – qui devrait accueillir un public physique de 60 000 personnes et être diffusé à la télévision – le directeur de la création de Sony Music a précisé qu’il cherchera à réserver des artistes « iconiques ».

De plus, l’événement produit par Live Nation s’intitule officiellement « The Official NYC Homecoming Concert in Central Park », selon le Times, et le concert est conçu à la fois pour célébrer la réouverture tant attendue de la Big Apple et pour « insister sur vacciner plus de jeunes.

Sur ce front, les organisateurs donneront gratuitement la majorité des billets de l’événement, bien que comme c’est également le cas au Hollywood Bowl et dans d’autres lieux, il y aura différentes sections pour ceux qui ont reçu un vaccin COVID-19 et ceux qui ne l’ont pas fait. Les supérieurs auraient l’intention de réserver environ 70 pour cent des laissez-passer pour les personnes vaccinées.

De plus, le maire de New York, Bill de Blasio, a parlé du concert de retour à la maison organisé par Clive Davis lors d’une conférence de presse aujourd’hui, déclarant : « Vous pouvez voir la reprise grandir tout le temps. Vous pouvez voir le retour se produire. Mais nous voulons l’amplifier, nous voulons l’agrandir. Et donc ce matin, nous avons une grande annonce au sujet d’une célébration à l’échelle de la ville de New York. Un moment à l’échelle de la ville pour déclarer que New York City est de retour.

«Ce sera une semaine incroyable, mémorable et unique à New York. C’est l’idée de Danny Meyer, qui a servi, je l’apprécie beaucoup, en tant que président du conseil d’administration de la New York City Economic Development Corporation », a poursuivi le maire.

Et en ce qui concerne la programmation du concert, de Blasio a relayé: “Je me suis tourné vers Clive, j’ai dit:” J’ai besoin de la plus grande et la plus extraordinaire programmation de stars que vous puissiez mettre en place, avec des artistes new-yorkais. Il a dit : ‘Je suis dessus, je vais y arriver.’ Alors en août, préparez-vous pour une semaine inoubliable.

Inutile de dire qu’un concert massif est en préparation pour New York – qui a fait les gros titres tout au long de la pandémie pour ses restrictions de verrouillage relativement strictes, y compris une interdiction générale des événements payants – est un signe résolument positif pour l’espace de musique live. Plus largement, de nombreux artistes se préparent à se lancer dans des tournées et/ou à jouer dans des festivals non seulement en 2022, mais tout au long du reste de 2021.

Certes, des créateurs de premier plan tels que Machine Gun Kelly, Questlove et Patti Smith devraient jouer à SummerStage à Central Park, tandis que Lollapalooza reviendra à Chicago fin juillet, avec des performances de Foo Fighters, Modest Mouse, Jimmy Eat World et Tyler, le créateur.

Enfin, les Eagles ont récemment ajouté des dates (antérieures) à leur tournée Hotel California 2021, qui débutera désormais le dimanche 22 août au Madison Square Garden.