New York, Floride bat des records d’une journée pour les cas de COVID-19

New York et la Floride ont tous deux enregistré leur total de nouveaux cas de COVID-19 le plus élevé jamais enregistré ces derniers jours, alors que de nouveaux cas augmentent partout aux États-Unis.

New York a établi un record de 85 476 cas samedi, battant le record de l’État établi quelques jours plus tôt. L’augmentation du nombre de cas est survenue au milieu d’un nombre élevé de tests.

La Floride a enregistré 75 900 cas le 31 décembre, marquant la quatrième fois en sept jours que la Floride a battu son record, ce qui a porté la moyenne sur 7 jours à 42 600 – deux fois plus que la flambée de l’été dernier grâce à la variante delta.

LE VARIANT OMICRON PEUT IMPACTER LES POUMONS DIFFÉREMMENT, SELON DES ÉTUDES

La Floride ne rapporte généralement les chiffres que le vendredi, mais elle fournit des chiffres quotidiens au CDC, d’où proviennent les nouveaux chiffres. Le Florida Department of Health restera fermé tout au long du week-end des vacances du Nouvel An, ce qui signifie que les nouveaux numéros ne seront pas disponibles avant la semaine suivante, a rapporté WFLA.

Un homme est testé pour COVID-19, sur un site de test sans rendez-vous géré par Nomi Health, le mardi 28 décembre 2021, au centre-ville de Miami. Les responsables du comté de Miami-Dade ont ouvert deux nouveaux sites de test de coronavirus et prolongé les heures d’ouverture du zoo de Miami en réponse à une demande accrue. (Photo AP/Rebecca Blackwell)

OMICRON CHERCHE LE NOUVEL AN AVEC LES PLUS GRANDES CHARGES DE CAS ENREGISTRÉES ENCORE

La variante omicron a entraîné la nouvelle poussée comme elle l’a fait dans la plupart des régions du pays, entraînant un besoin désespéré de tests. Les résidents de la Floride ont formé de longues files d’attente dans de nombreuses régions, avec des temps d’attente si longs qu’au moins trois personnes se sont effondrées en faisant la queue.

Trois personnes en attente sur le site de test d’Al Lopez Park se sont effondrées vendredi, nécessitant des soins médicaux immédiats. Une personne est partie avant l’arrivée des médecins et les deux autres étaient des femmes dans la soixantaine – toutes deux ayant des antécédents de problèmes de tension artérielle.

Entre-temps, de nouveaux sites de test ont ouvert leurs portes pour répondre à la forte augmentation de la demande.

Le New Jersey, la Californie et le Texas ont également connu une augmentation des cas de COVID-19 entraînés par la variante omicron.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.