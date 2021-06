New York Knicks, décisions clés pour la saison NBA 2021/22

Ce fut une saison aussi longue et difficile que réussie pour Knicks de New York, une franchise dont le projet a été grandement accéléré par le bon travail de Tom Thibodeau du banc, capable de fournir un énorme niveau de compétitivité à une jeune équipe et de la compléter avec des joueurs expérimentés. Leur élimination en playoffs NBA 2021 n’occulte pas le magnifique travail accompli et il paraît clair que la direction est convaincue qu’ils doivent se remettre entre les mains du coach. Les deux parties ont décidé de faire une pause de deux ou trois semaines de vacances avant d’aborder pleinement divers aspects qui ont déjà été définis comme des priorités élevées pour l’avenir de l’équipe, comme l’indique nypost.com. La marge est grande puisqu’ils disposent de 60$ de marge salariale pour faire des démarches ambitieuses.

1. Signez une base stellaire

S’il est vrai que la performance de Derrick Rose a été sublime, les Knicks continuent de considérer le joueur expérimenté comme un remplaçant de luxe et se donnent comme priorité de recruter une grande star à ce poste. Damian Lillard est la priorité absolue, tandis que Lonzo Ball entre également dans les plans, étant un agent libre restreint. Il y aurait d’autres options plus abordables et tout aussi attrayantes, comme Kyle Lowry, Dennis Schröder, Mike Conley, Devonte Graham ou Spencer Dinwiddie, tous des agents libres cet été. Au cas où ils ne renouvelleraient pas Rose, ils chercheraient à signer TJ McConnell comme meneur de jeu remplaçant, puisque Ntilikina et Payton sont tous deux absents, tandis que Quickley est considéré comme un centre et à Luca Vildoza, il n’y a toujours aucune confiance même de l’avoir comme un meneur de jeu. suppléant.

2. Trois joueurs en tête pour Free Agency 2021

Thibodeau est confiant d’avoir transmis à toute la ligue que les Knicks sont un écosystème parfait pour un joueur établi qui veut mener le projet. Ainsi, ils estiment pouvoir se battre pour les services de DeMar DeRozan et Norman Powell, deux joueurs très appréciés du coach. Il y a un rêve que Kawhi Leonard pourrait envisager la possibilité de déménager à New York au cas où les Clippers seraient bientôt éliminés.

3. Débarrassez-vous de Nerlens Noel et faites confiance à Mitchell Robinson

Il a fait du bon travail en saison régulière, mais a été clairement exposé en séries éliminatoires, donc Noel ne recevra pas la confiance des Knicks. Robinson sera totalement digne de confiance et restitué entièrement récupéré. Comme remplaçants, il y aura Taj Gibson et Norvelle Pelle donc il n’est pas prévu de signer un autre centre puisque Obi Toppin pourrait faire office de faux 5 dans quelques instants.

4. Donnez le maximum à Julius Randle

Malgré ses piètres performances en séries éliminatoires, attribuables à l’épuisement, les New-Yorkais pensent qu’il peut être l’homme autour duquel il faut construire, tant qu’une autre star est recrutée. S’ils veulent le garder, ils devront lui proposer un contrat de 104 millions de dollars sur 4 ans.

5. Comment faire face au NBA Draft 2021

Ils ont deux sélections au premier tour, 19 et 21, mais la priorité sera de conclure des accords qui leur permettront de beaucoup progresser sur cette liste et de recruter certains des meilleurs jeunes joueurs pour atterrir en NBA. Ils ont de l’argent et de la marge pour faire des offres succulentes qui leur permettent de gagner un grand joueur ; C’est ce que veut Thibodeau, qui évite de recruter plusieurs jeunes et préfère n’en avoir qu’un, mais très bien.