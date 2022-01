New York Knicks : Julius Randle fait taire le Madison Square Garden

Knicks de New York a remporté un match incroyable avec un formidable retour à Celtics de Boston par 108-105. Pendant une grande partie du duel, de nombreux fans du Madison Square Garden ils huaient leurs joueurs pour ce qu’ils voyaient sur le terrain et pour ce qu’ils considèrent comme une mauvaise saison pour les hommes de Tom Thibodeau. Pendant le duel, un énervé Julius Randle, que l’année dernière il était All Star et que cette année son niveau a baissé, il a tenu à préciser qu’il ne comprend pas l’attitude des supporters envers l’équipe, et il a fait le geste du pouce inversé pour montrer sa désapprobation .

Ainsi, le geste avec la main était accompagné d’une phrase qui était aussi très claire après avoir mis un panier au milieu de la rentrée : « Tais-toi pour le putain de temps ».

Plus calme, s’exprimant déjà avec les journalistes, Randle a précisé la raison de ses propos et qu’il ne le regrettait pas d’un iota : « Vous avez vu ça. Vous avez vu ce qui se passait là-bas. »

Toute la séquence

Pour Julius Randle, le geste n’était que la suite d’une séquence qui avait commencé la veille lorsqu’un journaliste l’interrogeait sur les mauvaises ondes qui entouraient l’équipe.

« Je m’en fous, je me fiche de ce qu’ils disent. Je suis en train de jouer. Personne ne connaît le jeu mieux que moi, par rapport à ce que tout le monde a à dire. Alors je m’en fous. Je viens de sortir et de jouer », a commenté un Randle à ESPN qui semble avoir changé d’avis après la déclaration qu’il a faite lors du match hier matin aux fans qui l’ont hué.