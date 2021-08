New York Knicks, prétendants au ring avec le quintette Kemba Walker

Plus rapide, plus profond et plus puissant. Il ne s’agit pas d’une publicité, mais d’une description ferme de la manière dont le processus dans lequel le projet sportif de Knicks de New York. La franchise magistralement dirigée par Tom Thibodeau desde el banquillo experimentó una sublime temporada, muy por encima de las expectativas, en la que no solo desarrolló jóvenes talentos, sino que generó una cultura deportiva y un esquema de juego concreto, impulsando ese gen competitivo tan necesario como para luchar a medio plazo por la gloire. L’objectif était de transmettre du sérieux, de l’enthousiasme et de l’espoir afin d’attirer une grande star et ils l’ont déjà en marcheur Kemba, un natif du lieu qui arrive en besoin de réclamer et sera très bien entouré, comme l’indique Hoopshype.

Dans ce qui s’est écoulé sur le marché des transferts, tout ce qui est fait par les Knicks peut être décrit comme un succès absolu. Ils ont réussi à ficeler leurs jeunes hommes prometteurs, sans que cela entraîne le départ de deux hommes qui ont été fondamentaux dans le succès de la saison dernière : Derrick Rose et Nerlens Noël. Tous deux ont joué un rôle bien plus important qu’ils ne semblaient prédestinés à avoir, faisant la une des journaux pour leur gestion émotionnelle aux moments de pointe, leurs performances remarquables des deux côtés du terrain et leur capacité à faire oublier les absences comme celle de Mitchell Robinson. Ils continueront à jouer un rôle clé dans une équipe dont l’expérience accumulée l’an dernier devrait aider à gérer la pression qu’ils auront sur leurs hommes, car ils sont déjà clairement prétendants à la gloire.

Les signatures de Kemba Walker et Evan Fournier Ils ont été produits sans rien donner en retour, ils ont donc encore de la place pour faire un autre transfert intéressant et stellaire. Pour le moment, avoir pu recruter un All Star clair quand il est à son niveau autour duquel construire l’équipe est un luxe absolu, alors que Fournier a longtemps montré ses grands dons en tant que joueur au talent offensif capable de générer le sien. coups.

New York Knicks cinq de départ et rotation

Bases : Kemba Walker, Derrick Rose, Miles McBride et Luca Vildoza

Gardes du corps : RJ Barrett, Immanuel Quickley et Quentin Grimes

Attaquants : Evan Fournier, Alec Burks et Kevin Knox

Attaquant : Julius Randle et Obi Toppin

Centres : Mitchell Robinson, Nerlens Noel et Taj Gibson