New York Knicks, puissance des joueurs de banc NBA

La garde prétorienne de Tom Thibodeau se nourrit de nouveaux soldats fidèles à leur patron, fournissant Knicks de New York d’une essence unique. Le Madison Square Garden revient pour exciter et vibrer chaque soir avec une équipe qui peut gagner ou perdre, mais qui transmet des émotions et implique toute la ville dans son projet sportif. L’entraîneur sait à quoi jouer avec les pièces dont il dispose et la performance défensive de l’équipe augmente considérablement à chaque fois que la deuxième unité fait irruption sur la scène. marcheur Kemba C’est une baisse impressionnante en défense, alors que Fournier et Barrett alternent des jours d’inspiration avec d’autres totalement niés, mais ceux qui ne manquent jamais sont les hommes qui sortent du banc et abusent des remplaçants des équipes rivales.

Si cette dynamique se poursuit, il viendra un moment où Derrick Rose, Obi Toppin, Alec Burks, Taj Gibson et surtout, Emmanuel Quickley, ils finiront par jouer presque plus de minutes que les partants. Tous incarnent parfaitement ce que cherche Thibodeau ; un mélange idéal entre jeunesse et expérience, intelligence sur le terrain et capacité athlétique, options pour générer ses propres tirs et succès à l’ouverture du terrain, ainsi que rebond et intimidation. Une foule de guerriers fidèles au service du groupe, quel que soit le rôle individuel qu’ils peuvent avoir et conscients qu’ils sont l’alma mater d’une équipe énormément passionnante.

Knicks 3 derniers matchs : vs Bucks : chaque starter a un +/- négatif. Chaque joueur de banc a un +/- positif. vs Hornets : chaque starter a un négatif +/-. Chaque joueur de banc a un +/- positif. vs Pacers : chaque starter a un négatif +/-. Chaque joueur de banc a un +/- positif. pic.twitter.com/ErBpsc87Kk – StatMuse (@statmuse) 16 novembre 2021

Au cours des trois derniers matchs, tous les partants ont eu un +/- négatif alors qu’ils étaient sur le terrain et le désordre qu’ils ont causé a dû être résolu par une deuxième unité qui ressemblait plus à un poste de contrôle des incendies éteignant le feu et mettant l’ordre, qu’une équipe de remplacement d’une franchise de basket-ball. Des jeunes comme Toppin et Quickley assument leur rôle et bénéficient de la capacité innée de Derrick Rose pour que l’équipe fonctionne comme un équipement parfait. La base mythique est d’être un starter et si ça continue comme ça il ne serait pas déraisonnable de penser qu’il finit par prendre cette condition à un Walker qui prend plus qu’il ne donne. Knicks de New York il envisage l’avenir avec optimisme grâce à ses remplaçants, et s’il parvient à améliorer les partants, ils peuvent être imparables.