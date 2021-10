New York Knicks : Une saison pour confirmer les sensations

Knicks de New York Ce fut l’une des grandes surprises positives de la saison 2020/21 de la NBA. La franchise Big Apple, sous les ordres de Tom Thibodeau, a atteint les séries éliminatoires après de nombreuses années dans les profondeurs de la Conférence Est. Il l’a fait aussi avec un jeu très particulier, mettant avant tout l’accent sur l’aspect défensif.

Dans cette nouvelle saison (qui n’a plus que trois jours avant le coup d’envoi), les Knicks ont la tâche de confirmer tous ces sentiments positifs qu’ils ont offerts l’année dernière. Être exclu des séries éliminatoires serait un échec absolu pour une équipe qui ne regarde vers l’avenir qu’avec enthousiasme et ambition.

Aux Julius Randle et RJ Barrett en tant que chefs d’équipe est rejoint par un Kemba Walker qui revient à New York pour montrer que son passage aux Boston Celtics n’a été qu’une tache sur sa carrière NBA. Avec eux trois et un luxe secondaire comme Derrick Rose, Evan Fournier ou Alec Burks, les Knicks ont l’un des meilleurs rosters de tout l’Est.

De plus, la franchise Big Apple entre dans la saison régulière après avoir terminé un camp d’entraînement parfait. Il a remporté les quatre matchs auxquels il a joué, y compris le dernier contre les Wizards de Washington avec le « Game Winner » de Randle.

Jules. Randle. JEU # NBAPré-saison pic.twitter.com/wFZMFwyjHN – NBA (@NBA) 16 octobre 2021

Débuts contre les ‘Jays’

Le premier test officiel des New York Knicks arrivera tôt le matin de mercredi à jeudi. L’équipe de Thibodeau disputera son premier match de saison régulière contre les Celtics de Boston. Il le fera au Madison Square Garden et pourra être suivi via la chaîne Movistar + Sports.