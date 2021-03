New York lance un programme d’identification de vaccination COVID-19 19 .

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé cette semaine le déploiement du programme de passeport vaccinal de son État, une mesure qui, selon le politicien démocrate, aidera l’État à continuer de rouvrir son économie fermée depuis longtemps.

Dans un communiqué de vendredi, Cuomo a révélé les débuts du «Pass Excelsior», ce que le bureau du gouverneur a qualifié de «plate-forme gratuite et volontaire… qui utilise une technologie éprouvée et sécurisée pour confirmer le récent résultat négatif du test PCR ou antigène d’un individu ou une preuve de vaccination. . »

Le programme, développé en partenariat avec IBM, permettra aux utilisateurs «d’imprimer leur pass ou de le stocker sur leur smartphone», leur permettant d’accéder aux lieux et établissements publics tels que «les grands stades et arènes, les réceptions de mariage ou les services de traiteur. et d’autres événements au-dessus de la limite de rassemblement social. »

«L’État de New York est le premier État des États-Unis à lancer officiellement cette technologie potentiellement transformationnelle», a déclaré le bureau du gouverneur.

