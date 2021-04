New York légalise la marijuana et Jay-Z se prépare à la prise de contrôle: TheGrio ⋆ .

Jay-Z (Photo: .)

La légalisation des drogues, comme le mariage gay, les jeux d’argent sur Internet et le paiement des athlètes universitaires, est l’un de ces problèmes qui, s’ils ne sont pas déjà légaux dans votre État, le seront à un moment donné dans un proche avenir. La légalisation de la marijuana médicinale et récréative est passée d’un problème marginal pour les hipsters vivant dans des VW creusées à Venice Beach à une industrie qui a rapporté plus de 17 milliards de dollars rien qu’en 2020.

Cependant, les efforts de légalisation sont encore compliqués par les appels en faveur d’un accès équitable à la nouvelle industrie, la réforme des services de police obsolètes et la définition des règles de sécurité publique pour un produit qui, en 2017, était diabolisé par le procureur général des États-Unis.

D’une manière ou d’une autre, l’État de New York semble avoir résolu plusieurs de ces problèmes et ouvert la porte à la marijuana médicale et récréative légale, gagnant les éloges des organisations commerciales, des hommes d’affaires et d’un homme d’affaires en particulier.

«Apparemment, ils ne s’inquiétaient pas autant de la loi que d’essayer de décider comment répartir les recettes fiscales», déclare Steve Allan, faisant référence à l’annonce de légalisation à New York. S’il y a quelqu’un qui sait à quel point le nouveau commerce de l’herbe peut être rentable, c’est Allan, le PDG de The Parent Company, la plus grande entreprise de marijuana à intégration verticale en Californie.

Steve Allan, PDG de la société mère (Photo: la société mère)

La société mère compte des investisseurs comme Meek Mill et Rihanna, ainsi qu’une stabilité de marques et de produits fabriqués par de plus petites entreprises dans leur portefeuille. Bien que basée en Californie, la société mère a toujours eu les yeux rivés sur le marché de New York, et pénétrer dans la Big Apple est certainement beaucoup plus facile lorsque le chef visionnaire de la société se trouve être le New Yorker le plus célèbre qui n’a pas couru. pour le président (encore).

«Jay Z a joué un rôle déterminant dans ce que nous faisons», déclare Allan, qui estime que le rappeur est devenu la mission du magnat d’apporter la «dignité au cannabis» aidera à faciliter la transition des ventes de médicaments légalisées pour les entreprises et les consommateurs réguliers.

La légalisation de la drogue va frapper New York comme à Tidal-wave, et bien que la ville puisse déborder d’argent, dans une citation exclusive à theGrio, M. Shawn Carter semble également intéressé par la manière dont les programmes d’équité sociale et l’entrepreneuriat noir peuvent se développer à partir de ce nouveau marché.

«La nouvelle de la légalisation du cannabis à New York est incroyablement excitante. Cela représente une opportunité attendue depuis longtemps pour les New-Yorkais, pour l’industrie du cannabis et pour l’équité sociale et la justice sociale », a déclaré Jay-Z, qui occupe le poste de directeur visionnaire de The Parent Company et possède sa propre marque de cannabis, Monogramme.

Jay-Z assiste au gala pré-GRAMMY et au GRAMMY Salut aux icônes de l’industrie honorant Sean «Diddy» Combs le 25 janvier 2020 à Beverly Hills, Californie. (Photo par Alberto E. Rodriguez / . pour la Recording Academy)

«J’ai vu de mes propres yeux les torts infligés pendant des générations aux communautés noires et minoritaires par la guerre contre la drogue ici même à New York. Aujourd’hui, je suis fier de voir mon État d’origine rejoindre The Parent Company pour ouvrir la voie à un marché du cannabis prospère et équitable.

Alors, à quoi ressemble vraiment l’équité sociale dans ce cas? Du côté de la législature de New York, cela signifie que 40% des recettes fiscales provenant de la vente de nouveaux médicaments iront aux communautés noires et brunes appauvries et les condamnations antérieures pour la marijuana seront effacées.

Franchement, 40% semble un peu bas étant donné le scrouge que les guerres de la drogue ont été dans la communauté noire, c’est pourquoi Jay-Z a poussé la société mère à en faire plus. «Il comprend», dit Allan. «Jay Z a vraiment fait pression pour le fonds de capital-risque social au sein de notre entreprise.»

Allan souligne que équité de la chaîne d’approvisionnement c’est là que les choses commencent vraiment. Si vous n’avez pas de Noirs impliqués dans le commerce de la marijuana à chaque étape du processus – cela signifie des cultivateurs de marijuana, des propriétaires de dispensaires, des spécialistes du marketing et des propriétaires d’entreprise – alors l’équité n’est que des discours commerciaux vides, comme «compte racial», «diversité des idées d’ordination »et« d’égalité de rémunération »qui semblent bonnes sur un site Web mais qui ne se produisent jamais.

Dispensaire de marijuana. (Photo par Alberto Ortega / .)

Allan compare l’industrie de la marijuana en 2021 au boom technologique d’il y a tout juste vingt ans. Le racisme systématique a empêché de nombreux Noirs de travailler dans l’ingénierie informatique, la conception de logiciels et la finance.Ainsi, au moment où les investisseurs providentiels et les capital-risqueurs faisaient pleuvoir sur «Fundmyidea.com», trop d’Afro-Américains étaient laissés à l’extérieur du club en regardant par la fenêtre. .

Pour lutter contre cela, Jay-Z sera le fer de lance La société mère Social Equity Ventures, qui démarre avec un investissement de 10 millions de dollars suivi d’une contribution annuelle de 2% des bénéfices de la société mère pour promouvoir la diversité dans la nouvelle industrie.

Mais comme l’a dit un jour le grand poète Shawn Carter: «Les hommes mentent, les femmes mentent et les chiffres non.» Moins de 4% de tous les propriétaires de dispensaires de marijuana sont noirs, de nombreux États offrent des licences de marijuana limitées bloquant les entrepreneurs noirs, et dans certains États, il n’y a pas du tout de titulaires de licence noirs.

De plus, alors que de nombreuses célébrités noires de haut niveau peuvent offrir leur propre marque de marijuana, c’est la capacité de l’homme et de la femme de la rue à posséder une partie de la chaîne d’approvisionnement qui transformera vraiment un produit qui était autrefois utilisé pour justifier l’emprisonnement des Noirs en une voie vers la libération financière.

Nous espérons que le Fonds d’actions sociales de la société mère et le plan de Jay – Z pourront apporter des changements au tout nouveau plus grand marché d’Amérique. D’après ce que j’ai entendu, si vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire n’importe où.

Dr Jason Johnson est professeur de politique et de journalisme à la Morgan State University, contributeur politique à MSNBC et à la radio satellite SIRIUS XM. Bande dessinée notoire et sportif avec la double citoyenneté Wakandan et Zamundan.

