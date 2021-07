New York Men’s Day revient aux spectacles en personne – WWD

La Journée des hommes de New York franchit le pas et reviendra aux spectacles en personne en septembre.

La vitrine émergente de la mode masculine créée par Agentry PR accueillera à nouveau deux regroupements distincts de créateurs le 8 septembre, de 10h30 à 12h puis de 16h30 à 18h. Cette fois, l’événement, présenté par Watchfinder & Co., se tiendra aux Canoe Studios dans le bâtiment Starrett-Leigh.

La vitrine mettra en vedette huit designers de retour et deux nouveaux visages présentant leurs collections printemps 2022 de vêtements pour hommes ou de vêtements sans genre. Ils incluent A.Potts, Carter Young, Chelsea Grays, Fried Rice, KoH T, qui montrera également des looks féminins, Onyrmrk, Stan, Teddy Vonranson, The Stolen Garment et William Frederick. Chaque designer présentera simultanément dans un espace studio individuel pendant l’événement et tous les 10 offriront également un lookbook ou une vidéo sur la plateforme numérique Runway 360 du CFDA.

Watchfinder & Co., un vendeur de montres de luxe d’occasion, fournira des montres aux designers participants et créera également une boutique éphémère aux Canoe Studios pendant l’événement pour présenter son assortiment. Son équipe d’experts horlogers sera également disponible pour des consultations privées et des évaluations horlogères.

Les autres sponsors incluront Sperry, qui présentera la nouvelle collaboration de la marque avec John Legend, ainsi que De’Longhi, qui fournira du café et des boissons aux participants. Les autres sponsors de NYMD incluent la marque de soins capillaires, Oribe et AOFM Pro.

“Nous sommes ravis de ramener le NYMD aux événements en personne en septembre pendant la Fashion Week de New York”, a déclaré Erin Hawker, fondatrice d’Agentry. « Cela a été une expérience d’apprentissage intéressante pendant la pandémie mondiale de COVID-19, alors que nous parcourions des projections numériques pour nos concepteurs. Nous sommes ravis d’intégrer ce que nous avons appris dans le passé et de proposer une expérience comme aucune autre activation en personne cette saison. Notre mission reste la même, fournir une plate-forme et une voix aux nouveaux talents émergents à découvrir. »

La Fashion Week de New York, qui se déroulera du 8 au 12 septembre, sera une combinaison d’événements en direct et numériques.