New York peut forcer un photographe à prendre des photos lors de mariages homosexuels, règles de la cour

Un tribunal fédéral de district a statué que l’État de New York peut obliger un photographe à prendre des photos représentant des mariages homosexuels.

Dans la décision rendue lundi, le juge de district américain Frank P. Geraci, Jr. a rejeté les demandes du premier amendement d’Emilee Carpenter, représentée par l’Alliance Defending Freedom (ADF). Geraci a été nommé à la magistrature fédérale en 2012 par l’ancien président Barack Obama.

« Ses photographies sont le produit de sa « discrétion artistique », de sa « compétence technique » et de ses « normes morales », et c’est sa « foi et son œil pour la beauté » qui « façonnent sa photographie, du premier clic à la modification finale ». ” a écrit Geraci, citant la Cour d’appel des États-Unis pour la décision du 10e circuit dans l’affaire 303 Creative contre Elenis. « Alors que d’autres photographes peuvent opérer sur le même marché, le demandeur n’allègue pas qu’ils fourniraient les mêmes photographies qu’elle. »

« La logique 303 Creative s’est déjà manifestée dans les avis des tribunaux de district qui ont été utilisés pour supprimer les discours sur le mariage fondés sur des croyances religieuses », a déclaré l’avocat de l’ADF, Bryan Neihart, à la Daily Caller News Foundation.

Geraci a également constaté que New York avait le droit d’utiliser ses lois anti-discrimination pour interdire à Carpenter d’expliquer aux clients potentiels les projets auxquels elle s’opposait. Les sanctions pour violation de ces lois comprennent une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $, la révocation d’une licence commerciale et jusqu’à un an de prison, selon un communiqué de l’ADF.

« La décision du tribunal continue sur la voie dangereuse du gouvernement obligeant les artistes à prononcer des messages qui violent leurs croyances religieuses – ou en imposant des amendes élevées, en fermant leurs entreprises ou en les jetant en prison », a déclaré l’avocat principal d’ADF, Jonathan Scruggs, dans le communiqué.

Le groupe a déclaré qu’il ferait appel de la décision de Geraci devant la Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]