New York prend les trois points contre Philadelphia Union (0-2)

05/02/2021 à 03:38 CEST

le La ville de New York a remporté le Union de Philadelphie 0-2 lors du match disputé ce dimanche au Parc Subaru. le Union de Philadelphie Il a abordé le match avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Inter Miami par un score de 1-2. En ce qui concerne l’équipe de New York, le La ville de New York a remporté son dernier match 5-0 dans la compétition contre Cincinnati. Après le résultat obtenu, l’ensemble de Pennsylvanie est douzième, tandis que le La ville de New York il est deuxième à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour le La ville de New York, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Médina quelques minutes après le début du match, en particulier à la cinquième minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la mi-course du match, en seconde période est venu le but de l’équipe de New York, qui a augmenté sa distance grâce à un but de Castellanos à 66 minutes, terminant ainsi le match avec un score final de 0-2.

Le technicien de la Union de Philadelphie, Jim Curtin, a donné accès au champ à Wagner, Léon Flach, Przyby & lstrok; ko, Jack Mcglynn Oui Sullivan remplacer Réel, Fontana, Les saints, Bedoya Oui Burke, tandis que du côté du La ville de New York, Ronny Deila remplacé Ismael tajouri, Acevedo, Amundsen Oui Andres Jasson pour Morales, Thórarinsson, Parcs Oui Médina.

Au cours des 90 minutes du duel, cinq cartes au total ont été vues. le Union de Philadelphie a dû faire face à la sanction de Jamiro Monteiro avec un carton jaune et l’expulsion de Martinez avec un carton rouge, tandis que les joueurs du La ville de New York a subi la sanction de Morales, Ibeagha Oui Moralez.

Avec ce résultat, le Union de Philadelphie reste avec une période et le La ville de New York ça va jusqu’à six points.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux La ville de New York comme lui Union de Philadelphie jouera un nouveau match contre lui Orlando City et le le feu de Chicago respectivement.

Fiche techniqueUnion de Philadelphie:Blake, Elliott, Glesnes, Real (Wagner, min 61), Mbaizo, Martinez, Jamiro Monteiro, Bedoya (Jack Mcglynn, min 72), Fontana (Leon Flach, min 61), Burke (Sullivan, min 85) et Santos (Przyby & lstrok; ko, min 62)La ville de New York:Johnson, Callens, Ibeagha, Thórarinsson (Acevedo, min.76), Tinnerholm, Parks (Amundsen, min.76), Sands, Moralez, Morales (Ismael Tajouri, min.71), Medina (Andres Jasson, min.92) et CastellanosStade:Parc SubaruButs:Medina (0-1, min.5) et Castellanos (0-2, min.66)