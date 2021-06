New York propose un programme de comptabilité pour les adolescents – tant qu’ils ne sont pas blancs – RedState ⋆ .

Si vous êtes un lycéen new-yorkais et que vous vous intéressez à la comptabilité, j’espère que vous n’êtes pas blanc.

Pour ceux qui ont la chance de ne pas l’être, il existe un nouveau programme parrainé par les collèges de New York.

Neuf grandes universités, dont cinq publiques, participent au programme Opportunités de carrière dans la profession comptable.

Le plan – parrainé par la New York State Society of Certified Public Accountants (NYSSCPA) et le Moynihan Scholarship Fund – offrira un coup de pouce comptable à 250 adolescents.

Selon le site officiel, ils n’ont besoin que d’être “des lycéens prometteurs sous-représentés”.

Le site vend le programme comme une « expérience d’apprentissage unique développée pour exposer » ces non-Blancs à « des carrières en comptabilité et en affaires ».

Les non-Blancs rencontreront « des modèles de rôles diversifiés et réussis, en plus d’une introduction à la vie et aux attentes du campus universitaire. Le programme est conçu pour enseigner aux étudiants l’étendue et la profondeur de la comptabilité en tant que choix de carrière.

Postulez librement, en gardant à l’esprit deux choses :

Le nom légal complet de l’étudiant doit être utilisé lors de la création du compte Smarterselect pour l’application. (Le candidat) doit être un élève du secondaire sous-représenté qui vit dans l’État de New York.

Mais que signifie « sous-représenté » ?

Le site indique clairement quelles courses peuvent participer :

Hispanique ou Latino – Une personne de culture ou d’origine cubaine, mexicaine, portoricaine, sud-américaine ou centrale, ou autre, sans distinction de race. Noir ou afro-américain (pas hispanique ou latino) – Une personne ayant des origines dans l’un des groupes raciaux noirs d’Afrique. Natif hawaïen ou insulaire du Pacifique (pas hispanique ou latino) – Une personne ayant des origines dans l’un des peuples d’Hawaï, de Guam, de Samoa ou d’autres îles du Pacifique. Asiatique (pas hispanique ou latino) – Une personne ayant des origines dans l’un des peuples d’origine de l’Extrême-Orient, de l’Asie du Sud-Est ou du sous-continent indien, y compris, par exemple, le Cambodge, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée, la Malaisie, le Pakistan, les îles Philippines, la Thaïlande et le Vietnam. Amérindien ou natif de l’Alaska (pas hispanique ou latino) – Une personne ayant des origines dans l’un des peuples d’origine d’Amérique du Nord et du Sud (y compris l’Amérique centrale) et qui maintient une affiliation tribale ou un attachement communautaire. Deux races ou plus (pas hispaniques ou latinos) – Toutes les personnes qui s’identifient à plus d’une des cinq races ci-dessus.

Les gagnants profiteront de sessions virtuelles, qui peuvent inclure les éléments suivants :

un aperçu de la profession comptable (le groupe de discussion peut inclure un représentant d’un cabinet de CPA, de l’industrie, de l’éducation, d’un jeune CPA et d’un étudiant) juricomptabilité concepts de base de la comptabilité étiquette des affaires techniques d’entrevue prise de parole en public réseautage préparation au collège/aide financière rédaction de curriculum vitae

Ils entendront également « des professionnels dans des entreprises, des cabinets comptables, des organisations à but non lucratif et des agences gouvernementales pour acquérir une exposition précieuse au monde des affaires ».

Nous sommes dans un endroit étrange en Amérique – une génération précédente a un jour découvert que la ségrégation était pour les oiseaux.

Mais une nouvelle génération dit aux anciens de faire le grand saut.

Par conséquent, des occasions telles que celles-ci :

Le Minnesota College exige une formation mensuelle du personnel sur l’antiracisme – Séparé par la race

Le district scolaire s’excuse d’avoir inclus des étudiants blancs dans les «cercles de soutien» après le verdict de Chauvin

L’école Ivy League propose des cours d’escalade pour tout le monde, sauf pour les étudiants blancs

Quant à la célébration de la diversité à New York, voici les collèges participants (astérisque = public) :

Collège Ithaque

Ithaca, New York * Collège Medgar Evers

Brooklyn, New York Rochester Institute of Technology

Rochester, New York St. John’s University

Queens, New York Sienne College

Loudonville, New York *SUNY New Paltz

New Paltz, New York *SUNY Oswego

Oswego, New York *Université de Buffalo

Buffalo, New York * Collège communautaire de Westchester

Valhalla, New York

Campus Reform s’est entretenu avec SUNY Oswego Provost et vice-président des affaires académiques Scott Furlong, qui en a assumé l’entière responsabilité – au nom de la NYSSCPA, et non de son école :

“La New York State Society of Certified Public Accountants définit la politique pour fournir le programme Opportunités de carrière dans la profession comptable (COAP) exclusivement aux élèves du secondaire de couleur.”

Quoi qu’il en soit, suivant l’idée que la race est si importante, tout l’intérêt du programme peut être sans objet : si les aspirants comptables non blancs ne servent que les clients non blancs, il n’y aura probablement pas assez de travail.

Demandez simplement à Joe Biden :

BIDEN : « … les jeunes entrepreneurs noirs sont tout aussi capables de réussir si on leur en donne la chance que les entrepreneurs blancs, mais ils n’ont pas d’avocats, ils n’ont pas de comptables… » pic.twitter.com/uaVQO6vPeN – Townhall.com (@townhallcom) 1er juin 2021

