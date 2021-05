New York RB contre Chicago Fire

30/04/2021 à 19:01 CEST

Samedi prochain à 19h00 se jouera le match de la troisième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le New York RB et à le feu de Chicago dans le Red Bull Arena.

le New York RB Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au troisième jour après avoir subi une défaite contre lui Sporting Kansas City lors du match précédent par un score de 1-2. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des matches disputés à ce jour, avec une séquence d’un but pour et deux contre.

Pour sa part, le le feu de Chicago a subi une défaite à la Atlanta United dans le dernier match (3-1), il cherchera donc une victoire contre le New York RB pour définir le cours de la compétition. Avant ce match, le le feu de Chicago il n’avait remporté aucun des deux matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec un bilan de trois buts marqués contre cinq concédés.

En termes de performances à domicile, le New York RB il a perdu jusqu’à présent dans son seul match joué à ce poste. À la maison, le le feu de Chicago Il n’a pas non plus réussi à s’imposer lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Red Bull Arena, obtenant ainsi 15 victoires, 12 défaites et 3 nuls en faveur de la New York RB. La dernière fois qu’ils ont joué au New York RB et le le feu de Chicago Dans cette compétition, c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le le feu de Chicago ils sont en avance sur l’équipe locale d’un point. À ce moment, le New York RB il a zéro point et est en quatorzième position. Pour sa part, le feu de Chicago a un point et est classé onzième.