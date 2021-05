New York RB gagne 2-0 contre le Toronto FC

08/05/2021 à 21:03 CEST

le New York RB a gagné 2-0 contre Toronto FC lors du match organisé ce samedi au Red Bull Arena. le New York RB Il est arrivé au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté une victoire 2-0 contre le le feu de Chicago. En ce qui concerne l’équipe torontoise, le Toronto FC n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Whitecaps de Vancouver. Avec cette défaite, le Toronto FC a été placé en douzième position à la fin du match, tandis que le New York RB est troisième.

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe du New Jersey, qui a ouvert le score grâce à un but de Amaya à la minute 32, terminant la première période avec un 1-0 dans la lumière.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui New York RB, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un objectif de Clark à la 69e minute, terminant le temps réglementaire avec un score final de 2-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le New York RB ils entrèrent Royer, Yearwood, Fernandez, Harper Oui John Tolkin remplacer Brian blanc, Amaya, Clark, Gutman Oui Fabio Gomez, Pendant ce temps, il Toronto FC a donné accès à Soteldo, Morrow, Mullins, Marshall-Ruty Oui Okello pour Nelson, Priso-Mbongue, Auro, Akinola Oui maigrir.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune, deux pour les joueurs du New Jersey et deux pour les joueurs torontois. De la part des joueurs de la New York RB la carte est allée à Gutman Oui Amaya et par les joueurs du Toronto FC afin de Laryée Oui Gonzalez.

Avec ce résultat, le New York RB monte à six points et reste en position de qualification pour une place en séries éliminatoires pour le titre et Toronto FC est maintenu avec une période.

Fiche techniqueNew York RB:Carlos Miguel, Long, Nealis, Gutman (Harper, min.88), Duncan, Davis, Amaya (Yearwood, min.65), Brian White (Royer, min.46), Clark (Fernandez, min.79), Cásseres et Fabio Gomez (John Tolkin, min.88)Toronto FC:Bono, Mavinga, González, Auro (Mullins, min 71), Laryea, Bradley, Priso-Mbongue (Morrow, min 56), Deleon, Nelson (Soteldo, min 56), Delgado (Okello, min 82) et Akinola (Marshall-Ruty, min 71)Stade:Red Bull ArenaButs:Amaya (1-0, min. 32) et Clark (2-0, min. 69)