New York Red Bulls 1-1 Union de Philadelphie

30/09/2021 à 3h36 CEST

Les Taureaux rouges et le Union de Philadelphie à égalité dans le duel disputé ce jeudi dans le Arène Red Bull. Les Les Red Bulls de New York Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre La ville de New York (0-1) et l’autre devant Inter Miami (0-4). Quant à l’équipe Pensilvan, le Union de Philadelphie il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Atlanta United et le Ville d’Orlando, par 1-0 et 3-1 respectivement. Après le match, l’équipe du New Jersey est onzième après la fin du match, tandis que le Union de Philadelphie est cinquième.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe Pensilvan, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au succès devant le but de Saints à la 18e minute. L’équipe du New Jersey a fait match nul grâce à un but de Fernandez à la 37e minute, terminant ainsi la première période sur un 1-1 à la lumière.

Dans la deuxième partie à la fois le Taureaux rouges et le Union de Philadelphie Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Les Red Bulls de New York a donné accès à Carmona, Barlow, Royer, Amaya et Edwards pour Casiers, Fernandez, Klimala, Bois de l’année et Jean Tolkin, Pendant ce temps, il Union de Philadelphie a donné accès à Gazdag et Aaronson pour Saints et Bedoya.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont deux au Taureaux rouges (Duncan et Andrés Reyes) et quatre à Union de Philadelphie (José Martinez, Wagner, Blake et Elliott).

Après cette égalité, à la fin du match le Union de Philadelphie il se situait en cinquième position du tableau avec 39 points, en position d’accès à une place éliminatoire pour le titre. Les Les Red Bulls de New York, pour sa part, il a pris la onzième place avec 31 points.

Fiche techniqueLes Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Nealis, Duncan, Gutman, Davis, Yearwood (Amaya, min.75), John Tolkin (Edwards, min.87), Andrés Reyes, Fernandez (Barlow, min.58), Klimala (Royer, min.75) et Cásseres (Carmona, min.46)Union de Philadelphie :Blake, Elliott, Glesnes, Wagner, Mbaizo, José Martinez, Leon Flach, Jamiro Monteiro, Bedoya (Aaronson, min.74), Przyby & lstrok;ko et Santos (Gazdag, min.74)Stade:Arène Red BullButs:Santos (0-1, min. 18) et Fernandez (1-1, min. 37)